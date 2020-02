Ultime Notizie Roma del 13-02-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno politica un’apertura sempre alta l’attenzione sul tema della Giustizia il leader di Italia viva Matteo Renzi da due minuti di tempo alla guardasigilli Bonafede se le cose cambiano bene altrimenti ci vediamo insieme Dice l’ex premier stasera il Consiglio dei Ministri ma non siano presenti le due ministri espressione di Italia viva bella 9 Bonetti alla riunione dovrebbe arrivare l’ultima volta sul ddl del processo penale nella quale non vogliono più le norme sulla riforma del CSM magistrati in politica il vicesegretario della Andrea Orlando dice che lasciare il governo impantanata di infinito sulla prescrizione non è un bene ma i governi possono cambiare e si può andare a votare l’economia gli indicatori danno per gennaio una situazione di ripresa la produzione industriale il PIN dovrebbero salire con un rimbalzo spiega il ministro dell’economia Gualtieri sul calo della produzione industriale neltrimestre 2019 governo vuole eliminare del tutto Le clausole di salvaguardia lavora con una riforma complessiva dell’irpef per farlo spiega non intendiamo fare cassa con l’IVA anche se è possibile qualche modifica la crescita e la bassa inflazione immagini per ridurre rapporto debito PIL e si fanno molto stretti servono quindi politiche di bilancio con un alto grado di selettività così il presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema inaugurato l’anno giudiziario serve una più efficace azione di razionalizzazione della spesa pubblica con una divisione degli strumenti e procedure per rimuovere i vincoli che rallentano i programmi di investimento pubblico pressing Pavia magistrati contabili perché accelerano le procedure di affidamento delle nuove concessioni autostradali e svecchiare la pubblica amministrazione Anche perché dare lavoro ai giovani conclude il presidente della Corte dei Conti e c’ho pure al paese in chiusura un’ultima notizia approdato al porto di Messina la nave spagnola Aita Mari con 158 migranti soccorsi nei giorni scorsi due operazioni di salvataggio domenica erano stati ricoverati 93tra cui 16 donne incinte 24 meno rispettato soccorso un secondo un barcone alla deriva con altre 65 persone a bordo è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa