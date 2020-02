Ultime Notizie Roma del 13-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione spaziale informazioni al microfono Giuliano Ferrara di coronavirus in apertura perché il contatore dei contagi nel mondo si attesta a 1369 morti oltre 60.000 infettati in Cina il presidente spigen thin Fit ai vertici del partito nella provincia di Vicenza dell’epidemia per sanzionare inefficienze omissioni che ritardi di fronte all’epidemia perché non autorizza Intanto il volo speciale dall’Italia che rimpatri era Niccolò lo studente diciassettenne rimasto bloccato awana sale a 218 il numero dei casi sulla nave da crociera ferma Yokohama in Giappone dimessi dal Istituto Spallanzani 20 cinesi della comitiva della coppia sposi Viva i test e l’ospedale assume la ricercatrice precaria Francesca con la vita che ha contribuito ad isolare il virus quello dell’ambasciata cinese basta aggressioni nella nostra comunità c’è il panicovirus Ma per la sicurezza in Italia in pressing sulla Commissione Europea sull’emergenza coronavirus con il ministro della Salute Roberto Speranza che al vertice straordinario richiesto per i primi dall’1 sottovalutare i rischi che sollecita una risposta forte e coordinata a livello globale esprime Inoltre preoccupazione per la potenziale di diffusione del morbo Nel continente africano e sollecita il sostegno dei sistemi sono i più fragili Anche perché spiega una volta che la diffusione del virus arriva numeri significativi la gestione Diventa molto complicato e per questo si deve puntare sulla prevenzione l’economia la commissione Ue Lim al ribasso le previsioni di crescita del nostro paese Nel 2020 crescerà Solo leggermente di 0,3% nel 2021 si fermerà più 0,6 a novembre scorso la previsione era di 0,4% 0,7 L’Italia si ferma così fanalino di coda nell’Unione Europea secondo Bruxelles il reddito cittadinanza stazione consumi crescita make-up redditi delle famiglie sentono l’allentamento del Mercato del Lavoro da parte sua intanto Moviesal momento appropriato la Outlook stabile sul rating italiano Ma chi è che servono riforme strutturali e la capacità dell’attuale governo di realizzarle è molto limitata ultime notizie anche solo dal 21 marzo 2020 a Recanati a casa Leopardi verranno aperti al pubblico per la prima volta parte del piano nobile gli appartamenti dove Giacomo Leopardi abituati a me fratelli dove abitavi fanciullo il nome del nuovo itinerario di visita permetterà l’accesso al salone di rappresentanza del palazzo la galleria con le sue collezioni d’arte Il giardino delle ricordanze Il salottino e le camere private del poeta e tutto grazie per averci seguito legnoso tornano la prossima edizione

