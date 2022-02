Ultime Notizie Roma del 13-02-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio della Russia dovessi vedere l’Ucraina la pagherebbe care l’avvertimento lanciato dagli Stati Uniti che vogliono andare avanti con la diplomazia ma sono ugualmente pronti per altri scenari mentre in una guerra nel cuore dell’Europa e questo quanto Joe biden ha detto al telefono Orlandi Mirko Udine in un colloquio di oltre un’ora dal canto suo la Russia ha respinto ogni ipotesi di attacco a chi è accusato Washington di stria ma si è detta d’accordo a proseguire il dialogo a tutti i livelli finisce in parità 1-1 il big match scudetto tra Napoli e Inter risultato che permette ai nerazzurri di rimanere in vetta ma che mette il Milan impegnato contro la Sampdoria in grado di prendersi il primo posto solitario in caso di Vittoria gli azzurri dominano il primo tempo il blocco invece al settimo grazie a un rigore di Insigne poi prendono anche un palo esterno con dei rischi a inizio ripresa il pareggio di Geko da pochi passiHandanovic salva il risultato su Siemens e della nelle ultime 24 ore ci sono stati 62231 nuovi contagi da covid 587685 tamponi sono morte altre 269 persone sono gli ultimi dati del Ministero della Salute secondo cui il tasso di positività è pari al 10,6% in lieve aumento rispetto al 10,1 di venerdì i ricoveri in terapia intensiva sono 1223 cioè 42 meno mentre quelli negli altri reparti sono 16310 514 meno rispetto a venerdì si contano inoltre altri 117 mila Guarin è saltato in Senato l’emendamento al Decreto Ristori che avrebbe indennizzati medici colpiti dal covid dei 360 m dici che dall’inizio della Sardegna sono stati uccisi dal virus un voto a dir poco vergognoso dice Roberto Carlo Rossi presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano che per primo si è mosso per ispirare il decreto legge 221 del 2021 cronaca una seratache si trasforma nell’incubo di una violenza sessuale consumata nei bagni di un locale notturno con un ragazzo di pochi anni più grande che chiude la porta a chiave della toilette per agire indisturbato e quanto ha denunciato una ragazza di 19 anni la pulizia nella notte fra il 29 e 30 gennaio a Gallarate in provincia di Varese e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa