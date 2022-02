Ultime Notizie Roma del 13-02-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Papa Francesco all’angelus di oggi ha invitato a pregare in silenzio per la crisi nel paese nell’Europa orientale da dove arrivano notizie molto preoccupanti monta la tensione per una imminente invasione russa per il lavoro della diplomazia per evitare lo scontro nato nessuno spiraglio finora è arrivato dai contatti tra biden è Putin e per chi era quella Mary allarmismo che causa solo panico ma ascoltiamo le parole del Santo Padre le notizie che giungono dal Ucraina sono molti preoccupanti affido all’intercessione della Vergine Maria della coscienza dei responsabili politicicorso per la pace preghiamo in silenzio lunga telefonata Tra il presidente americano Joe biden e quello Russo Vladimir Putin sbloccato la situazione critica in Ucraina non è ancora chiaro cosa farà Putin e se deciderà per l’invasione uno degli esperti della sicurezza in un briefing con i giornalisti Al termine della telefonata ha detto che non ci sono cambi fondamentali nella mia amica che si è sviluppata nelle precedenti settimane oltre la conferma che il presidente Putin ha continuato a costruire una massiccia presenza militare che ha praticamente circondato l’Ucraina prosegue il calo della curva epidemica nuovi casi sono 51959 contro i 62231 di ieri e soprattutto i 77.000 29 di domenica scorsa cronaca sono sempre più numerose le aggressioni non solo verbali nei confronti di medici infermieri operatori del 118 una situazione che in tempi di covid sta diventando sempre più insostenibile l’ultimo caso anticipato dal resto del Carlino TRGMacerata dove una dottoressa di 32 anni medico di medicina generale ha deciso di raccontare quanto le è accaduto qualche giorno fa e voltiamo ancora pagina gli investigatori hanno trovato un uomo nelle indagini sull’omicidio di Francesco De Florio dei grandi 72 anni ucciso con una decina di colpi di pistola a Lanciano in provincia di Chieti mentre si trovava in un centinaio di metri da casa nel quartiere Santa Rita conosciuta come Ciccillo era un artista facevo il pittore stava Riccarda la cattedrale per la santa messa della domenica ci fermiamo qui Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di Ascona

