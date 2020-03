Ultime Notizie Roma del 13-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale reazioni alle parole di Christine lagarde non siamo qui a ridurre gli spread ha detto la presidente della BCE specificando solo più tardi che gli strumenti della Banca Centrale Europea sono disponibili per l’Italia ma sulla scia delle prime lezioni impennata dello Spread a Piazza Affari perde il 16,9% l’Italia sta attraversando una condizione difficile ha suonato Mattarella e 70 iniziative di solidarietà non mosse che possono ostacolarne l’azione in questo momento di difficoltà rincara con te non tollereremo dai paesi europei logiche tracchie di Maio attacca la bici non ci aiuta e provoca un topo in bocca e riposati che infatti partono male in avvio di giornata sulla scia di quelli europei che hanno registrato indici negativi e due cifre in Cina Shanghai meno 3 7% scienze nemmeno 52più o meno 9 un condomino 74 giornata totalmente da dimenticare per Piazza Affari che oggi spera nel rimbalzo dopo il calo del 16 9% il maggior ribasso di sempre anche il Belgio le scuole atterrato a Roma il volo Dalla Cina con gli aiuti la Consob vieta la vendita allo scoperto L’Italia parteciperà ai due studi di Fase 3 sull’uomo promossi dai gilead sciences per valutare l’efficacia e la sicurezza di sperimentare antivirale rende Zero negli adulti ricoverati Con diagnosi di kovid 19 superati i 1000 morti con il coronavirus secondo i dati della sezione civile le vittime sono 1016 con un incremento di 189 rispetto alla precedente rilevazione 12839 malati 1258 i guariti in Lombardia i positivi al virus sono 8725 1445 più i decessi 744 127 di più le persone dimesse sonoVilla governatore fontana che aveva chiesto le misure più drastiche in tutta Italia per arginare il virus rileva discrasie nel decreto accusa si poteva fare di più Intanto in Cina Il peggio è passato solo otri nuovi contatti guarigioni al 80% dei cesti sono 7 una videoconferenza Conte sindacati industriali affronterà il problema dei protocolli di sicurezza sul nuovo decreto sul virus dopo che in alcune fabbriche del nord c’è stata Alta tensione nelle province di Asti Vercelli e Cuneo scioperi spontanei con adesioni altissime Salvini rompe la tregua attacca il governo Gli operai sono discriminati ci sono lavoratori di serie A e B ci saranno oltre 1000 morti entro domenica Chiudete tutto macrona chiude scuole università in Francia fino a nuovo ordine chiede gli over 70 di restare a casa il coronavirus l’emergenza sanitaria più grave di 100 anni prepariamoci a una seconda Ondata sui giovani vicino discorso alla Nazione per fermare il virus Intanto l’Europa è pronta Surfacescendendo e chiudere le frontiere Washington blocca per 30 giorni viaggi in America dall’Europa tranne che dal Regno Unito l’Europa replica seccata la cosa di Trump di essere stata Letta reagire alla mia la moglie di Justin trudeau è positivo al coronavirus il premier canadese in auto isolamento al momento non è stato ancora sottoposto al test perché non mostra sintomi lo dovresti Hangout isolamento in tanti giochi di Tokyo 2020 sono a rischio anche se il ciclo Non molla Trump prima propone il rinvio di un anno poi rivela una fantastica conversazione con il premier giapponese Abe assicura che grandi cose accadranno per il loro grande premier e per lo sport il Gran Premio di Formula 1 d’Australia non si correrà da chi ha ufficializzato e la cancellazione del primo Gran Premio della stagione che si doveva correre domenica a Melbourne a causa della positività di un membro della McLaren squadra inglese che ha deciso di ritirarsi e il virus arriva in Premier League positivo il giocatore del Chelsea callum hudson-odoi positivoattaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa