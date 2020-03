Ultime Notizie Roma del 13-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio continua ad aumentare il numero dei contagi sono in Lombardia 1445 Rispetto a ieri intanto vengono distribuite 1200000 mascherine al giorno e 116 nuovi ventilatori tanto c’è emergenza per la scarsità di sangue Borrelli andate a donare militari la qualifica di agente di pubblica sicurezza chiese chiuse a Roma al 3 aprile sentiamo un estratto della conferenza stampa di Vorrei dei guariti oggi registriamo 213 nuovi guarito che porta il totale dei guariti a 1258 per quanto riguarda le persone affette da coronavirus registriamo un incremento di 200214 nuovi casi attualmente i positivi sono 12839 50036 sono in isolamento fiduciario volontario casa 1153 sono in terapia intensiva Il dato è sempre fermo è il 10% delle persone affette da coronavirus il numero delle persone ricoverate in ospedale e6650 il numero dei deceduti e 288 il 98% dei deceduti da inizio dell’ emergenza più di 68 anni e il 67% degli istituti inizia ad Argenta a delle patologie pregresse per quanto riguarda le forze in campo abbiamo oggi più di4600 uomini Rispetto a ieri quindi c’è un incremento di oltre 2100 per l’esattezza 2159 Uomini e Donne impiegate nelle attività di assistenza alla popolazione Per quanto riguarda il sistema di Protezione Civile ovviamente qui non sono Censiti i numeri del personale sanitario che ancora una volta ringraziamo come ringraziamo tutti quanti gli altri che sono impiegate per fronteggiare l’emergenza e sono i numeri veramente importanti d’Italia traversando una condizione difficile da sofferenza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i paesi dell’Unione Europea si estende quindi a buon diritto quantomeno nel comune interesse iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolare l’azione quanto afferma una nota del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lagarde ridurre lo spread non è il nostrol’Italia in difficoltà noi ci saremo e bufera sulla frase della presidente della BCE che contribuisce ad affondare le borse fai la gara precisa l’Italia beneficerà dei nostri interventi la Banca Centrale termina contro il coronavirus mette in campo altri 120 miliardi di euro di questi titoli fino alla fine dell’anno in questo momento di grande difficoltà stiamo collaborando con gli altri paesi con istituzioni dell’Unione Europea per garantire la salute dei cittadini in un tale contesto non tollereremo atteggiamenti che interpretino i nostri interventi secondo logiche formavi astratte senza tener conto dei bisogni reali dei cittadini così in una nota il premier Giuseppe Conte la Baviera intanto ha deciso di chiudere tutte le scuole da lunedì fino al 6 aprile si tratta di una misura a livello regionale in ospedale lo riporta il Garden altri tre hanno annunciato che prenderanno una decisione oggi anche per lì ma non c’era se chiuderà tutti i suoi bar e i locali e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa