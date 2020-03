Ultime Notizie Roma del 13-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta la borsa di Milano rimbalza dopo il tonfo di ieri il provvedimento della Consob che vieta le vendite allo scoperto il MIB avanza dello 1,43% a 15108 punti ha balza in avanti con il MIB che guadagna il 6,2% molti titoli sono rimasti in preapertura Non riuscendo a fare prezzo per eccesso di rialzo tra questi Buzzi Leonardo MPS Ubi e Banca Generali qui l’ennesimo giorno nero ieri per contagio e decessi premier Giuseppe Conte lavora una partita parallele altrettanto importante è quella di evitare il economico dell’Italia l’Italia verso la quale l’Unione Europea senza muoversi Anzi la sensazione nelle più alte istituzioni italiane che in Europa non ci sia ancora la piena consapevolezza della portatapandemica dell’emergenza corrida 19 in serata è il presidente Sergio Mattarella muoversi in prima persona l’Italia sta attraversando una condizione difficile la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per l’Unione Europea si attendono quindi a buon diritto o quantomeno nel comune interesse iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione è il monito del capo dello Stato saltano anche a Londra alle tradizionali celebrazioni di marzo di San Patrizio patrono degli irlandesi la cui comunità è assai vasta nella capitale britannica come altrove l’annuncio legato all’emergenza coronavirus è arrivato oggi dal sindaco di Cannes sono incredibilmente dispiaciuto ma quest’anno l’evento è cancellato perché chiave e molti partecipanti non sono in condizioni di venire alla parata a causa della minaccia del coronavirus è stato arrestato a Bruzzano zeffirio in provincia di Reggio Calabriacantante Cesare Antonio tour di 42 anni esponente di spicco della Ndrangheta di Locri non operazione messa a Segno dai carabinieri delle compagnie di bianco e Locri assieme allora portato Cacciatori d’Aspromonte l’uomo è stato individuato grazie alla violazione delle norme emergenziale in atto per il conferimento del contagio da coronavirus più mascherine più risorse per la sanità e cassa integrazione per tutti alla quarantena equiparata alla malattia per i dipendenti privati ma con i costi a carico dello Stato e non li INPS datori di lavoro comincia a prendere forma la manovra campi coronavirus e che il governo vuole varare entro la fine della settimana in modo da riuscire a sospendere alcune scadenze fiscali imminenti a partire da quelle per l’IVA del 16 marzo ed è tutto grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime news

