Ultime Notizie Roma del 13-03-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli retromarcia della BCE siamo pronti a fare di più ad adottare tutti i nostri strumenti se necessario per assicurare che gli altri li prende che vediamo oggi a causa dell’accelerazione del coronavirus non mettono in pericolo la trasmissione della nostra politica monetaria in tutti i paesi dell’eurozona lo scrive il capo economista della BCE Philipp plein in un blog Sul sito della banca centrale la borsa di Milano + 8,5% accelera dopo che la BCE ha deciso di correggere il tiro Paulo dybala non è positivo al coronavirus lo precisa la Juventus smentendo categoricamente indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore dopo la positività di Daniele Rugani in osservanza alle disposizioniautorità sanitarie l’attaccante argentino è in isolamento volontario come il resto della squadra con le città che lentamente si fermano gli operai che chiedono garanzie nelle fabbriche il mondo che giorno dopo giorno si chiude sempre di più seguendo l’esempio del nostro paese il coronavirus e fa segnare un nuovo record in Italia con 189 Morti nelle ultime 24 ore l’Italia supera le vittime 1016 3 volte i morti del terremoto del Centro Italia o dell’Aquila Santo per dare un ordine di grandezza ed è l’ennesima soglia psicologica soprattutto che viene battuta da una emergenza la cui fine sentire gli scienziati è ancora molto lontana Certo il dato dei guariti 213 non solo giorno il presidente del Brasile bolsonaro ha indossato una mascherina di protezione durante una trasmissione in diretta sui social che ha realizzato La notte scorsa per parlare della pandemia di coronavirus ieristato brasiliano si è sottoposto al test per il Davide 19 dopo che un suo stretto collaboratore era stato trovato positivo al rientro dalla Florida anche Disneyland Parigi è chiuso da domenica le sue porte almeno fino alla fine di marzo La decisione adottata alcune ore fa dal gruppo Disney negli Stati Uniti è stata fatta propria anche dal parco di attrazioni europeo nel quale già nei giorni scorsi si erano verificati alcuni casi di positività al kovid 19 ed è tutto Per ora grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa