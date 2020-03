Ultime Notizie Roma del 13-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio da Frascarelli sono oltre 5 mila le vittime del coronavirus in tutto il mondo secondo il bilancio aggiornato reso noto dalla France presse Latina annunciato un bollettino da coronavirus relativo alla giornata di ieri con nuovi massimi assoluti appena 8 nuovi casi registrati 7 decessi che portano il totale a 3000 Tom Hanks e la moglie anche la moglie del premier canadese è già se è positiva al coronavirus i reali di Spagna sono risultati negativi altezza del coronavirus alla quale si sono sottoposti ieri lo riferisce il paese che c’è un comunicato di Palazzo Tuttavia la regina Letizia che è una settimana fa aveva avuto un incontro con la ministra per le pari opportunità Irene Montero risultata positiva al Comix19 lettera in quarantena e Sarà sottoposta al controllo della temperatura tutti i giorni tutti gli impegni dei Reali in agenda Oggi sono stati annullati risposta dell’Unione Europea in termini economici e la diffusione del coronavirus e quanto illustrano oggi in conferenza stampa a Bruxelles la presidente della commissione Unione Europea Ursula von der leyen e il vicepresidente esecutivo della commissione rimangono chiuse all’accesso del pubblico le chiese non parrocchiali e più In generale gli edifici di culto di qualunque genere restano invece aperte le chiese parrocchiali e quelli che sono sei di dimissioni con la cura d’anime il Vicariato Correggio il decreto con il quale ieri aveva chiuso tutte le chiese di Roma fino al 3 aprile per chiudere un ultima notizia di cronaca che arriva da Torino ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di pistola poi si è tolto la vita è successo stamani a Beinasco comune alle porte di Torino l’autore del Jazz un ex vigile urbano86 anni secondo le prime informazioni e telefonate ai Carabinieri dicendo di aver ucciso i due familiari e subito dopo ha chiuso la comunicazione l’uomo aveva 66 anni figlio A29 era stato candidato per la lega alle elezioni comunali del 2019 è stato volontario della Croce Rossa di Beinasco i carabinieri hanno trovato i tre corpi ormai privi di vita nella stessa stanza dell’appartamento in via Roma 12 e poi non esci fermiamo qui Grazie dell’attenzione nel pomeriggio i prossimi aggiornamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa