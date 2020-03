Ultime Notizie Roma del 13-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Ines io Giuliano Ferrigno siamo pronti a fare di più e ad adottare tutti i nostri strumenti se necessario per assicurare che gli alti spread che veniamo oggi a causa dell’attivazione del coronavirus non metterne in pericolo la trasmissione della nostra politica monetaria in tutti i paesi dell’eurozona economista della BCE in un blog Sul sito della Banca Centrale il giorno dopo le frasi della presidente dell’Istituto langard che aveva provocato una tempesta sui mercati aggiunto che la Banca Centrale Europea intende assicurare una presenza robusta sul mercato obbligazionario il governatore di bankitalia Visco assicura che la bici è necessario agire ancora ma Bertè la prima risposta alla crisi derivante dalle emergenze coronavirus è un ruolo che spetta ai governi delle distanziamento sociale la chiave per ridurre la diffusione del contagio le prossime settimanedecisive e dipendono dal comportamento di ogni singolo cittadino che quanto dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza in relazione all’ipotesi di Picchi e numero di contagio circolate in queste ore il Ministro dell’Interno Morgese Intervistato dal Corriere della Sera Benedettini Cesareo non ci sottrarre ma dal per scelte coraggiose il sindaco di Milano Giuseppe Talent ha deciso di chiudere i parchi della città e oggi firmerà un’ordinanza in questo senso economica il governo pensa di stanziare nelle misure a favore della liquidità di famiglie e imprese attraverso il sistema bancario 3,8 miliardi di euro e quanto si legge nella bozza del decreto che prevede il potenziamento del fondo di garanzia piccole e medie imprese un miliardo la garanzia stradale sulla muratoria dei prestiti e dei mutui da 1,35 a 2 miliardi e l’incentivo la cessione tramite la conversione delle attività fiscali differite per 850 milioni di euro prevista anche una riduzione delle bollette per tutto il 2020 da attuare attraverso un intervento sugli oneri di sistema è tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa