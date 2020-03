Ultime Notizie Roma del 13-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura sono oltre 5000 in tutto il mondo secondo il bilancio aggiornato reso noto dalla France presse l’Austria annunciato intanto la chiusura di 47 valichi con l’Italia anni restano aperti il 3 da questa mattina alle autorità slovene hanno bloccato invece lungo il confine con Italia l’accesso a tutti gli automezzi oltre 3,5 tonnellate che non abbiano targa slovena dopo la decisione del presidente francese Macron di chiudere le scuole in Francia un analogo provvedimento è stato preso anche in Germania dove le chiusure avverranno in maniera progressiva contagiati la moglie del premier canadese trudeau è il Ministro dell’Interno ha dato neanche una settimana fa aveva incontrato Ivanka Trump Cambiamo argomento torneremo in chiusura sull’emergenza da coronavirus migranti tre scafisti tutti che avevano organizzato la traversatain cui nel 2015 morì il piccolo rifugiato Siriano Alan kurdi sono stati condannati a 125 anni di prigione a testa per traffico di esseri umani o omicidio il corpo di Adam che aveva fatto di 3 anni era stato ritrovato il 2 settembre 2015 su una spiaggia di Bodrum sulla costa Egea della Turchia foto della piccola vittima commosso il mondo estate No l’indignazione per la crisi dei rifugiati siriani la cronaca la moglie del figlio a colpi di pistola poi si è tolto la vita è successo questa mattina in provincia di Torino l’autore del gesto è un ex vigile urbano di 66 anni secondo le prime informazioni ha telefonato ai Carabinieri dicendo di aver ucciso due subito dopo chiuso la comunicazione lo sforzo di chiusura dopo il rinvio delle partite di Real Madrid Juventus la Uefa ha ufficializzato lo stop a tutte le partite degli ottavi di finale di Champions Europa League la prossima settimana martedì verranno valutati ulteriori provvedimenti Se ti servono alcuni dei principali campionati stranieri Bundesliga alla Lidl francese e la premier cancellata l’amichevoleItalia del 27 Marzo è tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa