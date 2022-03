Ultime Notizie Roma del 13-03-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale in studio le forze armate russe hanno colpito la batteria divano Francis nella parte occidentale del paese nella prima mattinata di oggi lo riferisce Il kiwi indipendente citando il sindaco della città Martin Steve Seagal aeroporto è stato nel mirino degli attacchi russi per il secondo giorno di fila la Russia ha lanciato un attacco aereo contro il Centro Internazionale per il mantenimento della Pace la sicurezza circa 40 chilometri a nord-ovest di Leopoli Ha detto il capo dell’amministrazione regionale maxiscoot Aggiungendo che sono stati lanciati 8 mesi gli attacchi di mosche hanno già colpito 9 strutture sanitarie incluso l’ospedale di Mario paudice Washington Post le forze russe stanno di circondare e ucraine nell’est del paese avanzando nella direzione di kharkiv e Mario pollo ha detto sta male il Ministero della Difesa britannico le sirene d’allarme hanno risuonato stanotte in molte città ucraineun pullman con a bordo poco più di una ventina di cittadini ucraini si è ribaltato stamane Per cause ancora da accertare sulla A14 nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona nel incidente morta una persona rimasta incastrata quanto ha preso tutto il mezzo è uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli Lesi 21 passeggeri a bordo perché non si è reso necessario l’intervento dei soccorsi sanitari il pullman era diretto a Pescara tagliare i costi del carburante ridurre le bollette governo al lavoro al piano anticrisi in sintonia con l’Unione Europea il ministro Cingolani chiede di fissare un tetto europeo per il prezzo del gas e accusa stiamo assistendo nomento sui carburanti ingiustificato è una truffa spese le imprese e cittadini a studenti chiedono decreto ad hoc per fermare le speculazioni paura ieri a New York Dov’è un uomo di 60 anni ha accoltellato Due dipendenti del Moma il museo d’arte moderna e da 4 facendo scattare il panico fra il pubblico a provocare la purea del sessantenne la revoca del suo abbonamento quando si è presentato si è visto negare l’ingresso ha colpito più volte un uomo e una donna e ora è ricercatoChe tempo di tornare a parlare di food Experience lo facciamo parlando ovviamente di cucina con il nostro chef Piero Cantore appena linea appuntamento dedicato al Food Experience questo nostro giro tra l’Italia a cercare i piatti della tradizione italiana più particolari più cose Così da conoscere un po’ l’enogastronomia italiana per oggi sono arrivato in Toscana e mi va di parlarmi dei Principi c’è una tipologia di pasta Più che altro usata nella parte sud della Toscana quindi sto parlando della doccia oppure la Val di Chiana in queste Valli bellissime della Toscana in giro sono del sud della Toscana possiamo gustare questo meraviglioso questa meravigliosaGiorgia di Battle sta Pasqua fatto in casa davvero molto particolare e molto gustosa te si trova preparata con il ragù avviata con il ragù con Imma Però ne sono altre varianti tipo per esempio viene fatta anche con il vino Chianti quindi nella pasta viene messo il vino Chianti e poi viene fatto un bel ragù di salsiccia gli abbinamenti con questa pasta sono davvero tanti e gli utilizzi No davvero tante All’inizio ci fosse un po’ difficile preparare questa pasta perché è un procedimento particolare per preparare una poi dopo che ci avete preso la mano Vi verrà facilissimo ma tutto il gusto è molto particolare e molto gustosa assomigliano a dei bucatini tieni però non sono dei bucatini tieni ma sono dei pc iogarantisco che sei andate in Toscana e provate questo piatto di Pici sarete davvero come me sorpresi e ve li farei anche a casa tanto che sono buoni a me non mi resta che ricordarvi di non perdere l’appuntamento qui sul mondo di gateau alla Gastronomia qui sulla vostra sulla mia radio preferita è che devi appuntamento alla prossima puntata con il botto gastronomia preferito Ciao a tutti ringraziamo anche noi il nostro chef Piero Cantore in chiusura lo sport nella 29A giornata della Serie A di calcio il Milan batte una zona San Siro l’empoli è in testa alla classifica più 5 sull’Inter che stasera 20:45 sfida il Torino all’Olimpico La Juventus vince 3-1 in casa del Sampdoria con doppietta di oggi Fiorentina Bologna tra poco alle 12:30 verona-napoli alle 15 Atalanta Genoa Udinese Roma alle 18 per il tennis Indian Wells Napoli na

