Ultime Notizie Roma del 13-04-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e sabato 13 aprile Buongiorno Francesco Vitale Forti riserve sulle riforme fiscali allo studio in Italia sono state espresse gli incontri di primavera del Fondo Monetario in corso Washington Dakota Johnson capo del dipartimento europeo si chiama la necessità di un graduale consolidamento di bilancio nel medio termine nevica in ristrettezze di bilancio preoccupano gli economisti mondiali materie replica L’Italia non è un rischio globale non c’è bisogno di alcuna assicurazione in Italia il allenamento dell’Economia e di fare misura che in Germania draghi esorto ad accelerare le riforme strutturali e il consolidamento dei conti pubblici il premier Giuseppe Conte Palazzo Chigi un delitto di crisi sulla Libia che sarà attivo fino al termine dell’emergenza mentre fervono i contatti tra gli stessi pneumatici gli Stati Uniti Francia i principali attori internazionali il premio ieri ha visto i ministriha parlato al telefono con la consigliera ti ha detto che intanto di essere stata avvisata dell’attacco di attar Speriamo con tutti per ottenere un cessate-il-fuoco a Tripoli si è svolta la marcia contro La cassazione ha deciso che la sentenza di condanna per i morti nell’ alluvione di Genova del 2011 nei confronti di Marta Vincenzi deve essere rideterminata come richiesto dal Procuratore Generale Della casa per quelle fondazioni che ti Genova in cui morirono 6 persone quattro donne e due bambini vincente era stata condannata in primo e secondo grado a 5 anni ora ci sarà un altro processo per sindaco lontana il carcere non basta la condanna a 30 anni di reclusione per Vincenzo Paduano la guardia giurata condannata a questa cena dalla Corte di Appello di Roma lo scorso Maggio per aver strangolato la tua ex fidanzata Di Pietrantonio studentessa di 22 anni è bruciato il tuo padre lo ha stabilito la Cassazione che ha annullato con rinvio a un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Roma cogliendo così il ricorso Del Giudiceche ha chiesto di ripristinare la pena dell’ergastolo stabilito in primo grado ha respinto il ricorso di Paduano che chiedeva le attenuanti generiche interrotta per alcuni minuti ieri sera in Francia la partita di Ligue 1 a Digione Amiens macchiato del tutti razziali nei confronti dei giocatori Prince durano capitano della squadra ospite da ex primavera Juventus i giocatori hanno abbandonato il campo al trentatreesimo del secondo tempo e sono rientrati da qualche tempo Alcuni di loro hanno cercato il dialogo con i tifosi affinché la situazione tornasse alla normalità in Premier League e allarme discriminazione bufera sui tifosi del Chelsea per sala l’Arsenal censura porte per corridoio e cause includono Dopo il colpo di stato militare In seguito a mesi di proteste di piazza computer vivente Homer alla battuta del potere subito prima del golpe una trentina di persone sarebbero per comprare il p20 è stato arrestato dai militari che hanno pure dichiarato di non volerle stradale da lei a dover ricercato per il genocidio in Darfur Ministro della Difesa e vicepremier che avevatelecomando ieri sera non ci ha dato le sue dimissioni altro posto è stato designato un altro generale avrei Allora in bocca al governo civile che abbiamo Al momento i vini della California Ma anche tu sei in gamba anche da Marco vaniglia caffè pesce surgelato succhi frutta secca olio di semi sono alcuni dei prodotti americani che sarebbero colpiti dai dazi europei per rappresaglia Boeing Airbus che la parte americana minaccia di colpire con gli altri prosecco e pecorino una lista di prodotti di 11 pagine a cui hai l’ansia avuto accesso è stata presentata ai 28 tra le altre merci anche Viviana videogiochi per le sale da gioco di cozze di Felice borse oltre a diversi prodotti chimici macchinari agricoli Ford cambio di posizione tra Ferrari e Mercedes nelle seconde libere in vista del GP di Cina di programma Domani a Shanghai del GP delle Americhe Marche a ottenuto il miglior tempo nelle prime settimane libere a Ferrara Juventus oggi affronta la Spal siamo i punti per lo scudetto stasera anche anticipo in milaneseera l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare la regina

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa