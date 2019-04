Ultime Notizie Roma del 13-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio forti riserve sulle riforme fiscale lo studio in Italia sono state espresse gli incontri di primavera del Fondo Monetario in corso a Washington da polso il capo del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale che segnala la necessità di un consolidamento di bilancio nel medio termine devi ristrettezze di bilancio preoccupano gli economisti mondiali materie replica L’Italia non è un rischio globale non c’è bisogno di alcuna rassicurazione in Italia il rallentamento della mia e di fare misurati in Germania draghi esorto ad accelerare le riforme il consolidamento dei conti pubblici il premier Giuseppe Conte istituito a Palazzo Chigi un gabinetto di crisi sulla Libia che sarà attivo fino al termine delle mentre fervono i contatti tra gli stati diplomatici di Stati Uniti Francia i principali attori internazionali il premier league ieri ha visto Ines rimuovere 30 e ha parlato al telefono con la cancelliera tedescala Francia è che intanto di essere stata avvisata dall’attacco del parto abbiamo con tutti tutte nere cessate-il-fuoco a Tripoli si è svolta una marcia contro l’invasione La cassazione ha deciso che la sentenza di condanna per i morti nel comune di Genova del 2011 nei confronti di Marta Vincenzi deve essere rideterminata come richiesto dal Procuratore Generale della cassazione per quelle fondazioni che Feri Genova in cui morirono 6 persone quattro donne e due bambini Vincenzi condannata in primo e secondo grado 5 anni ora ci sarà un altro processo per le 5:00 così allontana il carcere non alta la condanna 30 anni di reclusione per Vincenzo Paduano guardia giurata condannata questa penna dalla Corte di Appello di Roma lo scorso Maggio per aver strangolato la sua ex fidanzata sarà Di Pietrantonio studentessa di 22 anni bruciato il cadavere lo ha stabilito la Cassazione che ha annullato con rinvio un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Roma con il ricorso del giudice che ha chiesto di ripristinare la pena dell’ergastolo stabilite in primo grado respinto il ricorso di Paduano che chiedeva le attenuanti generiche e cause in Sud A dopo il colpo di stato militareVito ammetti di proteste di piazza contro presidente un’arma circa 30 anni al potere subito prima del golpe una trentina di persone sarebbero rimaste uccise per comprare il sindaco è stato arrestato dai militari che hanno però dichiarato di non voler l’ospedale dall’area dove ricercato per il genocidio Darfur il Ministro della Difesa e vicepremier che aveva assunto il comando ieri sera annunciato le sue dimensioni al suo posto è stato designato un altro Generale Dalla Piazza del governo civile ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa