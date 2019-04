romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio mi è stata consegnata una lettera personale del generale a Sara conferma della fiducia che hai nei miei confronti ho chiesto i suoi emissari aggiornamenti sulla situazione sul terreno lo affermano di voler liberare il paese dalle informazioni terroristiche operare una indicazione delle Forze Armate di sicurezza io ho ribadito la mia prima posizione deriva militare che farebbe ulteriormente soffrire la popolazione civile già provata lo fa sapere il premier Giuseppe Conte in un’intervista ha fatto quotidiano Il Ministro della Difesa trenta intervistata dal Corriere della Sera avverte la situazione Libica in un momento di crisi è bene che il governo rimangono in the tutti i ministri si muovono con intelligenza e compostezza non servono prove di forza Non serve fare i tuoi che mi vedo qualche titolo dei giornali forti riserve sulle riforme fiscali allo studio in Italia sono state espresse gli incontri di primavera del Fondo Monetario Internazionale in corso Washington da polso Mostrami il capo del dipartimento europeo del fondorete Nazionale che segnala la necessità di un graduale consolidamento di bilancio nel medio termine Vedi tu e ristrettezze di bilancio preoccupano gli economisti mondiali materia replica L’Italia non è un rischio globale non c’è bisogno di alcuna rassicurazione mio allenamento è di pari misura che in Germania draghi esorto ad accelerare le riporta il consolidamento dei conti pubblici La cassazione ha deciso che la sentenza di condanna per i morti nell’ alluvione di Genova del 2011 nei confronti di Marta Vincenzi deve essere rideterminata per quelle situazioni che Cri Genova e in cui morirono quattro donne dei bambini Vincenzo era stata condannata in primo e secondo grado a 5 anni ora ci sarà un altro processo e per le scarpe Non basta la condanna a 30 anni di reclusione per Vincenzo Paduano le guardia giurata condannata questa penna dalla Corte di Appello di Roma lo scorso Maggio per aver strangolato la tua ex fidanzata sarà Di Pietrantonio studentessa di 22 anni bruciato il tuo cadavere lo ha stabilito la Cassazione che ha annullato fuori via una calza settembre La Corte d’Assise d’Appello di Roma accogliendo il ricorso del giudice che ha chiesto di ripristinoil gatto lo stabilisce il primo grado respinto il ricorso di Padova che chiedeva le attenuanti generiche Ed ora l’appuntamento con i libri la linea nostro Fabrizio giulimondi Il segreto di Benedetto XVI perché ancora papà di Antonio Socci della Rizzoli vi sono libri che vanno letti e basta vanno letti perché possono indicare un percorso fino a loro e disperare verità che signor ano la parola può essere profetico eliminare ciò che si abbinano gli occhi ma che non si riesce a vedere parole che penetrano ciò che poco prima si ignorava parole che entrano dentro non abbandono più la mente l’anima e il cuore dove si sono depositate Antonio Socci andato oltre verso lo zero prima non è Francesco poi la profezia finale Il segreto di Benedetto XVI perché ancora Parto il 11 febbraio 2013 papa Benedetto XVI si dimette da Ponte per il 28 febbraio 2018 ore 20:00 entro in vigore di Messiil 16 marzo 2018 Giorgio Mario Bergoglio viene eletto Papa con il nome di Francesco un approfondimento ad ampio respiro del contesto internazionale della situazione Geopolitica globale un’analisi certosina di documenti privati e pubblici una attenta valutazione di fatti concatenati e comparati fra di loro sono più nascosti e comprovati uno studio accurato esegetico di iscritti a partire dalla famosa di classe con la quale Joseph Ratzinger Apri mondo ad una nuova epoca una ricerca profonda del disagio fisico etologica singola parola di pistole discorsi che mostrano verità ben diversa ovviamente diverse zona facile quanto apparenti in funzione di conoscenza un lavoro quello di soci con rigore scientifico in cui anche ogni singola nota deve essere revisionata Il segreto di Benedetto XVI perché ancora papà non l’ho letto ma studiato e ora è tempo di meditareè tutto a voi l’augurio di una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa