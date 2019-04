Ultime Notizie Roma del 13-04-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli 64 migranti della curdi nave della NG tedesca che si trovano da 11 giorni in acconcio nazionali senza un torto saranno ridistribuiti telegiornali a pranzo Lussemburgo secondo quanto Annuncia il governo di Malta ottime notizie come promesso nessun immigrato a bordo della nave all’Ancora di arriverà in Italia lo dice Matteo Salvini Dopo un lungo interrogatorio nella questura di Napoli ha confessato ed è stato fermato con l’accusa di violenza sessuale su minore lo zio della bimba Rom di 4 anni vittima di abusi che lo scorso IX Aprile portata dalla madre all’ospedale Santobono della città di Fermo È stato disposto della sezione fasce deboli della procura di Napoli Sostituto Procuratore Santulli procuratore aggiunto ha ucciso lacoltellate con lo stesso coltello ha tentato il suicidio tragedia della disperazione a caltignana a poco più di 2500 abitanti in provincia di Novara la vittima e Clementina Spa da 80 anni sono state le sue urla ieri sera ad attirare l’attenzione più vicino di casa che preoccupato ha chiamato i carabinieri immediato l’intervento del 118 ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare invece il marito Alberto Corrado 88 anni dopo violenti scontri durati per tutta la notte le forze del Maresciallo Khalifa haftar hanno sfondato il pronte assurde di Tripoli e la Silvia circa 50 km dalla capitale lo riferiscono fonti concordanti a Tripoli combattimenti ora si concentrano attorno a Suami menaderm a Circa 25 km da Tripoli per il mega ponte di Pasqua 25 Aprile Primo Maggio quasi un quarto degli italiani faranno una vacanza precisamente il 22% con una durata media di 4 giorniFirenze Venezia sono le mete preferite Ma sono amati anche palermo-napoli e lei cioè mentre Matera Continua a restare in classifica a livello europeo buone performance di Madrid seguita da Barcellona la Francia Londra e Praga nel lungo raggio si distinguono il Mar Rosso ai Caraibi in particolare Tuba lo rileva l’osservatorio di turismo con l’istituto Piepoli andiamo qui Grazie per l’attenzione puntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa