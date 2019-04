Ultime Notizie Roma del 13-04-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Dopo un lungo interrogatorio nella questura di Napoli ha confessato ed è stato fermato con l’accusa di violenza sessuale su minore lo zio della bimba Rom di 4 anni di musica lo scorso 9 Aprile è stata portata dalla madre all’ospedale Santobono della città di Fermo È stato disposto dalla sezione fasce deboli della procura di Napoli Sostituto Procuratore Santulli procura raggiunto Falcone le forze del Maresciallo Khalifa Star hanno compiuto un raid aereo contro un compound delle forze fedeli al governo di unità nazionale nei pressi di Sara quindi di Tripoli lo riferiscono fonti della capitale secondo tweekaz non hanno centrato l’obiettivo colpendo la scuola elementare oggi chiusa almeno sei soldati sono rimasti feriti nonFlaviano lanciato contro obiettivi militari nella provincia siriana di ama lo riferisce l’agenzia di stampa sana che ci dà un funzionario militare nell’attacco sono stati distrutti diversi edifici coreano Kim jong-un è pronto un terzo incontro col presidente Donald Trump negli Stati Uniti Avanzi non offerte accettabile sulla denuclearizzazione per un accordo entro la fine di dopo l’apertura fatta dal Taekwondo giovedì incontrando il presidente sudcoreano Monza in alla Casa Bianca Kim ha detto che non accetterebbe Il ripetersi del copione del vertice di a noi quando abbandonò i negoziati senza Intesa per il mega ponte di Pasqua 25 Aprile Primo Maggio quasi un quarto degli italiani saranno una vacanza precisamente il 22% con una durata media di 4 giorni Roma Firenze Venezia sono le mete preferite Ma sono nate anche Palermo Napoli e Lecce mentre Matera Continua a restare in classifica a livello europeo buone performance di Madrid da seguita da BarcellonaFrancia Londra e Praga nel lungo raggio si distinguono il Mar Rosso ai Caraibi in particolare Cuba lo rileva l’osservatorio di turismo con l’istituto Piepoli chiudiamo con la Formula 1 bottas con il tempo di uno 31 547 ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Cina che si disputerà domani sul circuito di Shanghai pilota finlandese della Mercedes ha preceduto di 0 e 0 23 il compagno di scuderia campione del mondo Hamilton seconda fila tutta Ferrari in tedesco Vettel si è preso il terzo tempo a 0 e 301 da botas Quarto Lila monegasco Leclerc 038 è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa