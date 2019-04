Ultime Notizie Roma del 13-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è morto il carabiniere rimasto ferito in una sparatoria avvenuta questa mattina nella piazza principale di Cagnano Varano la vittima e un maresciallo di 45 anni I carabinieri hanno bloccato e portato caserma e stanno interrogando un uomo che sarebbe fortemente indiziato dell’uccisione una 32enne originario del Marocco a processo a Modena per violenza sessuale lesioni e minacce nei confronti di un diciassettenne imputato per la stessa vicenda anche il fratello 52enne di lui che deve rispondere di lesioni sempre nei confronti della minore lo riporta l’edizione Modenese del Resto del Carlino secondo terzo Dalle indagini il luogo dell’aggressione che risale al 2017 è una ceramica abbandonata nel Modenese l’uomo che aveva una relazione con la minorenne che le aveva venduto degli stupefacenti laviolentata dopo che il fratello l’aveva picchiata una terza persona di 23 anni risulta al momento raggiungibile anche lui avrebbe avuto un ruolo ottime notizie come promesso nessuna il bordo della nave a Lancusi arriverà in Italia verranno trasferiti in altre nazioni europee a partire dalla Germania Chi è il paese di quello NG così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta l’annuncio del governo tu la distribuzione dei 64 soccorsi della nave di Germania Francia Portogallo e Lussemburgo e ora spiega Salvini anche la valletta fa benissimo a denunciare la indebita è pericolosa delle organizzazioni non governative almeno sei soldati sono rimasti feriti non Raid israeliano lanciato contro obiettivi militari nella provincia siriana di ama lo riferisce l’agenzia di stampa sana che cita un funzionario militare nell’attacco sono stati distrutti diversi edifici l’osservatorio per i diritti umani in Siria con sede a Londra afferma che i gelati israeliani hanno colpitoobiettivi e finalità 17 soldati nell’operazione il responsabile del consultorio familiare di Laureana di Borrello SL di 66 anni è stato arrestato Gioia Tauro dai carabinieri con l’accusa di tentata violenza sessuale e atti sessuali con minorenni l’arresto è stato fatto dai militari della compagnia di Gioia Tauro che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della procura della Repubblica di Palmi diretta da Ottavio sferlazza i reati di voi ha usato lo Stato sarebbero stati commessi nello scorso mese di marzo ai danni di Minori i genitori di uno dei quali hanno preso la denuncia da qui sono partite le indagini il ragazzo dopo essere salito con l’inganno a bordo della vettura che stelle sarebbe stato costretto a subire un tentativo di violenza sessuale da parte dell’uomo era riuscita a sottrarsi solo dandosi alla fuga ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa