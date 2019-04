Ultime Notizie Roma del 13-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il responsabile del consultorio familiare di Laureana di Borrello c’è alle 63 anni è stato arrestato a Gioia Tauro dai carabinieri con l’accusa di tentata violenza sessuale a sessuali con minorenni La maestra è stato fatto dai militari della compagnia di Gioia Tauro che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della procura della Repubblica la cosa carico del 66enne si basa anche sulle dichiarazioni rese da tre Minori in occasione di audizioni protette ed è morto il carabiniere rimasto ferito nella sparatoria avvenuta questa mattina nella piazza principale di Cagnano Varano la vittima un maresciallo di 45 anni I carabinieri hanno bloccato e portato in caserma e stanno interrogando un uomo che sarebbe fortemente indiziato dell’uccisione di 60i grandi della Tour di nave della legge tedesca che si trovano da 11 giorni in acque internazionali senza un porto saranno ridistribuiti tra Germania Francia Portogallo Lussemburgo secondo quanto Annuncia il governo di Malta nessuno dei migranti a Malta e alla nave la ricordi non sarà permesso di entrare a Malta spiega una nota del governo maltese Henry e meghan hanno deciso di lasciare in una dimensione privata e preparativi per l’arrivo del loro royal baby L’Aquila uscita prevista in tempi brevi il duca e la duchessa dice Kensington Palace molto grati per i messaggi di buon augurio ha ricevuto da tante persone in giro per il Regno Unito e per il mondo ma hanno preso la decisione personale di mantenere privati i piani previsti per l’arrivo del bebè e secondo gossip sarebbe già avvenuto ma siamo a Modena un pranzo in trasferta per far conoscere la realtà virtuose del tortellante associazione modenese chegiovani autistici a produrre pasta fresca quali centri commerciali al refettorio Ambrosiano per il tortellino nel piatto della solidarietà i ragazzi dell’associazione hanno cucinato è servito tortellini alla crema di parmigiano sotto una guida d’eccezione lo chef Massimo Bottura sostenitore della manifestazione fin dalla nascita l’iniziativa è stata resa possibile da BPER banca ed è tutto grazie per averci seguito dalla redazione di nuovo buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa