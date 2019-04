Ultime Notizie Roma del 13-04-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Gioia Tauro il responsabile del consultorio familiare di Laureana di Borrello sl66 anni è stato arrestato a Gioia Tauro dai carabinieri con l’accusa di tentata violenza sessuale e atti sessuali con minorenni il resto è stato fatto dai militari della compagnia di Gioia Tauro che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere deve essere su richiesta della procura della Repubblica di Palmi diretta da Ottavio per un maresciallo dei carabinieri è stato ucciso in una sparatoria avvenuta questa mattina nella piazza principale di Cagnano Varano in provincia di Foggia la vittima aveva 45 anni carabinieri hanno bloccato l’uomo pregiudicato lo hanno interrogato in caserma secondo prime indiscrezioni la sparatoria sarebbe avvenuta ad un posto di blocco nella piazza unavia dei Carabinieri ha fermato per un controllo un’auto con a bordo un pregiudicato questi avrebbe sparato con la pistola uccidendo il maresciallo essendo un altro militare in modo non grave le forze del Maresciallo saranno computer Raid aereo contro una compound delle forze fedeli al governo di unità nazionale nei pressi di zanzara 15 km e tu dove stai di Tripoli lo sono fonti nella capitale secondo cui caccia non hanno centrato l’obiettivo colpendo una scuola elementare oggi chiusa a poco più di 2 settimane dal termine per l’adesione alla Definizione agevolata delle cartelle sabato 30 Aprile sono circa 710 mila le domande presentate all’Agenzia delle Entrate riscossione di cui 605 mila riguardano la cosiddetta rottamazione ter e 105.000 il saldo e stralcio domande sono arrivate via web in vista della scadenza del 30 aprile l’agenzia stabilito l’apertura degli sportelli per sabato 27 per garantire Servizi Assistenza ai contribuenti escluse leil segretario del PD dell’Umbria Gianpiero Bocci dell’assessore regionale alla salute coesione sociale Luca Barberini sono stati arrestati dalla guardia di finanza nell’ambito dell’indagine della procura di Perugia su alcune irregolarità che sarebbero state con me Se in una concorso per assunzioni in ambito sanitario nei confronti dei due Sono stati disposti i domiciliari stesso provvedimento per il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Emilio Duca e per il direttore amministrativo della stessa azienda l’indagine condotta dalla guardia di finanza ed è tutto Per ora grazie per averci seguito appuntamento alla prossima edizione

