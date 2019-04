Ultime Notizie Roma del 13-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno in questo sabato 13 aprile cronaca in primo piano il maresciallo dei carabinieri vice comandante della stazione di Cagnano Varano in provincia di Foggia Vincenzo Di Gennaro di 47 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era a bordo dell’auto di servizio con un collega di 23 anni di Matteo ferito lievemente arrestato da carabinieri Giunti sul posto di killer Giuseppe fratantuono una pregiudicato di 64 anni che ha freddo con un calibro 9 il militare l’interno dell’auto di servizio l’uomo alcuni giorni fa era stato sottoposto a una perquisizione per droga il premier Giuseppe Conte è un giorno molto triste Di Maio ha fermato Ora basta Ci sarà un cambiamento di 74 migranti della nave della nave della ne dite di sì che si trovano da 11 giorni in acque internazionali Samsung corso saranno ridistribuiti fa domani a FranciacortaLussemburgo secondo quanto Annuncia il governo di Malta che esprime apprezzamento per il ruolo centrale assunta dalla Commissione Europea e dall’assistenza offerta da 4 stati membri che sono intervenuti in queste circostanze La Valletta però sottolinea di non poter continuare a sostenere questo fardello e tu il Matteo Salvini nessuno verrà in Italia ottimo se dopo un lungo interrogatorio Nella pittura di Napoli ha corteggiato ed è stato fermato con l’accusa di violenza sessuale su minore e lo zio della bimba Rom di 4 anni vittima di abusi che lo scorso 9 Aprile era stata portata dalla madre all’ospedale Santobono della città il fermo È stato disposto dalla sezione fasce deboli della procura di intanto la polizia arrestato uno quarantasettenne accusato di abusi su giovani allievi durante le lezioni di chitarra che si svolgevano nei loro abitazioni le minorenni ascoltate dal personale dell’acqua della squadra mobile avrebbero confermato gli abusi l’ultima notizia in chiusura nel vostro Istituto non ci siano guerra e aggressioni tanto dolore Fammi vedere quando viene qualche scuola celldei contro Questa aggressività che segno di guerra lottate che ci sia la pace senza aggressioni a chiunque senza bullismo la raccomandazione di volta dal papà gli studenti del liceo classico Visconti di Roma ha ricevuto in udienza durante la quale anche tornata non aver paura del silenzio a liberarsi dalla dipendenza del telefonino è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa