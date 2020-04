Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ancora in calo i decessi e ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in Italia un trend ormai affidabile secondo gli esperti resta comunque fino al 3 maggio La Stretta di spostamenti Piemonte in Spagna dicono no alla riapertura proporre la ripartenza delle scuole al prossimo anno propone Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità ieri una pasqua da un boom di eventi religiosi in streaming controlli e multe nelle strade gli Stati Uniti registrano altri 1514 morti in 24 ore superano quota 22 mila decessi per coronavirus i contagi nel paese sono oltre 555 mila nel mondo più di 110 mila i morti dall’inizio della ballerina di cui 75 Mila in Europa non prenotate le vacanze consigli alla von der leyen dimesso Intanto il premier BritJohnson in Cina allerta contagi di ritorno quasi 100 quelli riportati ieri serve una forma di retribuzione universale di base per i lavoratori precari senza stipendio stabile per i quali la quarantenne ancora più insopportabile Così ieri Papa Francesco l’Unione Europea di fronte ad una sfida epocale via prova di solidarietà con soluzioni innovative ha detto Bergoglio Papa Francesco un’altissima appello contro ogni egoismo ha commentato Mattarella accordo storico per vegliare la produzione di petrolio e fermare la guerra dei prezzi che sta affondando le quotazioni del greggio dopo una settimana di trattative Lopez più si è impegnato a tagliare la produzione di 9,7 milioni di barili al giorno la riduzione Maggiore della storia l’accordo salverà decine di migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti commenta Trump il petrolio sale del 9% a $25 ha il barile riprendono le partenze dalla Libia di migranti diretti in Italia ieri naufragate decine diun centinaio sono riuscite a raggiungere Pozzallo il governo chiude i porti perché non sicuri causa coronavirus dispone la quarantena su una nave per i 156 soccorsi italiani chiusi in casa immigrati invece liberi di sbarcare commenta Salvini è un 43enne di nazionalità indiana È stato ucciso ieri nella sua abitazione a Motteggiana nel mantovano il delitto sarebbe avvenuto il culmine di una lite con una connazionale vicino di casa della vittima che ora I carabinieri stanno cercando di rintracciare il 43enne sarebbe stato colpito con un corpo contundente Questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

