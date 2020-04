Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus il punto sull’epidemia in apertura Borrelli da sabato 1984 nuovi casi 431 decessi 1677 guariti il dato sulle vittime indica l’incremento più basso dal 18 marzo e caro ancora per il nono giorno consecutivo e ricovero in terapia intensiva richeldi Trend ormai affida delle misure sarebbero funzionando lunedì pomeriggio ci troveremo con i tecnici di assessori competenti per parlare del decreto ordinanza che colmi alcune lacune del provvedimento governativo che prolungano da uno fino al 3 maggio lo Annuncia il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è imbarazzante che restino bloccati alcuni cantieri come quelli per la fibra ottica la Liguria consentirà la manutenzionegli stabilimenti balneari e la silvicoltura petrolio accordo all’opec per il taglio della produzione accordo tra i paesi produttori per il più grande taglio di sempre nome 7 milioni di barili al giorno il petrolio quindi sale del 9% arrivando quasi a $25 al parere il mondo e lo gridano tutti i 50 stati americani in stato di calamità nell’intero territorio statunitense 1514 morti negli Stati Uniti in 24ore biden illustra il suo piano per il paese in cima e crescono i contagi portatile connazionali che rientrano nel paese forti preoccupazioni sul Brasile e America Latina e torniamo a parlare di scuola a prendere il via all’iter parlamentare del decreto legge la scuola per far fronte all’emergenza al coronavirus sul fronte dell’Istruzione in Gazzetta Ufficiale le risposte inadeguate sulla via corretto del nuovo anno come sottolinea nostri microfoni Marcellopresidente del sindacato ANIEF assegnazioni provvisorie su questo siamo d’accordo ma non siamo d’accordo dove si ricorda del che rimangono fermi i vincoli previsti dalla normativa previgente per quanto riguarda il trasferimento del per tutti questi vincoli hanno soltanto gli insegnanti di ruolo l’anno scorso e gli insegnanti di sostegno sono dei vincoli che non hanno alcun senso non riguarda la continuità di perché ad esempio nello scorso nella scuola media il corso di studio di tre anni non è di 5 e sono dei vincoli che sono discriminati perché Riguardano solo alcuni insegnanti ed altri e ledono il diritto lavoro rispetto alla diritto alla famiglia perché non viene contemplato diciamo diritto alla famiglia costituzionalmente protetto come quello del lavoro e tra l’altro sonometti che in questo momento sono tanto più duri e per quanto riguardano una situazione in cui è limitata la libertà personale per chiama il weekend e tanti Michele alle vacanze pasquali dove uno poteva aggiungersi unirsi con la famiglia invece rimane giustamente a casa sua nella sede dove lavora e non può più raggiungere i propri quindi non si capisce Per quale ragione ci siano questi vincoli In realtà ha costruito dovrebbero essere aboliti sono contro natura normativa comunitaria per questo adesso ha confermato la volontà di ricorrere al lavoro dove ha vinto anche in passato presso con diverse sentenze e tutto buon proseguimento di ascolto

