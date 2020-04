Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Ti chiamo oggi per i governanti Gli scienziati politici che cominciano a studiare la via d’uscita il dopo pandemia questo dono che è già È incominciata perché trovino la strada giusta sempre dell’agente sempre in favore dei popoli l’ha detto questa mattina Papa Francesco all’inizio della messa a casa Santa Marta coronavirus Borrelli diary 1984 431 decessi 1677 guariti il dato sulle vittime indica l’incremento più basso dal 18 marzo e calano ancora per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva ormai affidabile dice richeldi le misure stanno funzionando Locatelli posporre la riapertura delle scuole a settembre sui test sierologici il presidente del CSS affermadefinitiva la validazione dei test per scegliere quale applicare siamo a buon punto per selezionare il migliore lunedì pomeriggio ci troveremo con i tecnici e gli assessori competenti per parlare delle credo che colmi alcune lacune del provvedimento governativo che prolunghe log da 1 fino al 3 maggio lo Annuncia il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è imbarazzante che restino bloccati alcuni cantieri come quelli per l’ottica la Liguria consentirà la manutenzione degli stabilimenti balneari e la silvicoltura in chiusura diamo un rapido sguardo alla borsa quella di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in negativo pesante rialzo del prezzo del greggio dopo l’accordo sul taglio dell’output tra i paesi produttori e mentre gli investitori monitorando la progressione della pandemia del coronavirus su scala globale le conseguenze sull’economia Dimmi che c’è del 1,11% a quota 19282,99 con una perdita di 215 punti sul mercato valutario lo Yen si apprezza 108 eventi sul Donè accento 18:30 sulle E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa