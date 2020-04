Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ancora in calo i decessi ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in Italian Trend ormai affidabile e secondo gli esperti i casi totali sono 150 6363 4092 nuovi contagi 34.000 e totale delle persone guarite 19899 il totale dei decessi con 431 morti in più in 24 ore resta fino al 3 maggio la stretta gli spostamenti di montecampagna dicono no alla riapertura e contiene un messaggio su Facebook dice rinunce oggi per non perdere ciò che conta può esporre la ripartenza scuola prossimo anno propone Locatelli del CSS ieri una pasqua da un boom di eventi religiosi in streaming controlli e multe sulle strade e allora rivediamo insiemeultimi aggiornamenti di Stati Uniti registrano altri 1514 morti in 24 ore superano quota 22 mila decessi per coronavirus i contagi nel paese sono oltre 555 mila nel mondo più di 110 mila i morti dall’inizio della pandemia di cui 75 mila Europa in Cina allerta contagiri ritorno quasi 100 quelli riportati ieri Johnson dimesso dall’ospedale ringrazio medici devo a loro la vita in Gran Bretagna oltre 79000 contagi fa Francesco l’Unione Europea di fronte a te una sfida epocale di a prova di solidarietà anche con soluzioni innovative e ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda l’economia storico accordo all’opec per tagliare la produzione di petrolio mettere fine alla guerra dei prezzi l’impegno riporta l’agenzia Bloomberg e tagliare la produzione di 9,7 milioni di barili al governo meno dei 10 milioni inizialmente previsti Ma in ogni caso la riduzione maggiore di sempre una mossa necessaria visto che leidel greggio già in calo per l’eccessiva capacità sono state affondate dall’emergenza coronavirus che ha ridotto la domanda di un terzo Intanto grazie all’intesa vola il petrolio con le quotazioni che salgono del 9% arrivando quasi a 25 dollari al barile una commovente è mesi in Grey’s di John Newton intonata capelli e una piazza Duomo a Milano ancora più Maestosa nella sua desolazione si è concluso così il concerto Pasquale di Andrea Bocelli music for you il tenore accompagnato dal organista della cattedrale che ospita il più grande organo d’Italia Emanuele Vianelli ha dato per circa mezz’ora nella chiesa vuote a porte chiuse senza pubblico nei applausi Seguendo le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus ultimati i lavori al piano terra dell’ospedale in fiera Milano che dalla sua apertura ha visto crescere il numero il di pazienti da 2 a 10 si tratta di persone provenienti dal Milanese dalla Brianza 4 sono uomini se sono donne hanno un’età compresatra i 60 e i 70 anni questa mattina a casa Santa Marta Papa Francesco ha pregato perché governante Gli scienziati trovino la strada giusta e la crisi causata dal covid-19 soluzioni che siano a favore dell’agente governanti di sentirti i politici cominciano a studiare la via d’uscita che dopo anemia questo troppo che già incominciato perché trovino la strada giusta sempre in favore dell’agente sempre in favore dei popoli ed è tutto buon proseguimento di ascolto

