Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Ti chiamo oggi per i governanti di Scienziati politici che cominciarono a studiare la via d’uscita e dopo pandemia questo dopo che già incominciata perché trovino la strada giusta sempre nel favore dell’agente sempre in favore dei popoli l’ho detto Papa Francesco all’inizio della metà del mattino a casa Santa Marta secondo il quale L’Unione Europea ha di fronte a se una sfida epocale di a prova di solidarietà anche con soluzioni innovative da papa Francesco un’altissima pello contro ogni risma commentato Mattarella gli Stati Uniti registrano altri 1514 volte in 24 ore superano Quota 20 2017 per i contagi nel paese sono oltre 555 mila nel mondo più di 110000 morti dall’inizio della pandemia di cui €75000 Oropa non prenotate le vacanze con sibomber Ryan dimesso Intanto il premier britannico Johnson in Cina 108 nuovi casi 98 importati contagi totale 82166 sintomatici servono a cosa 1060 il petrolio vola con l’accordo dell’opec che con le quotazioni che salgono del 9% arrivando quasi a 25 dollari al barile dopo una settimana di trattative Lopez si è impegnato a tagliare la produzione di nuove da 7 milioni di barili al giorno la riduzione Maggiore della storia la borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in negativo appesantita dal rialzo del prezzo del greggio il Nikkei c’è del 1,1% a quota 19282,99 con una perdita di 215 punti ancora in calo decessi e ricovero in terapia intensiva per il coronavirus in Italia un ormai è affidabile secondo gli esperti resta comunque fino al 3 maggio l’aspetta gli spostamenti Piemonte campagna dicono no alla riapertura posporre la ripartenza delle scuole al prossimoanno propone Locatelli delle Consiglio Superiore di Sanità ieri una pasqua in loco da un boom di eventi religiosi in streaming controlli e multe nelle strade sentiamo come stata vissuta la Pasqua in particolare in Calabria con il servizio del nostro Antonello Troya strade piazze chiese e tradizione totalmente saltate pratica tra pochi i rigidi controlli da parte delle forze dell’ordine perché siano rispettate le regole e divieti la Calabria fa i conti con la straordinarietà della situazione Imposta al coronavirus e si comporta di conseguenza con senso di tristezza e rassegnazione ma al contempo con civismo maturità i tanti riti religiosi sono stati l’occasione per invitare i fedeli alla preghiera perché lavanderia venga al più presto superata in una situazione così particolare un ruolo importante lo svolgono le iniziative di solidarietà che vengono promosse sul territoriodella Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria che con l’operazione sorriso Donato 600 uova Pasquali ai bambini ricoverati in ospedale o come quella di un ristoratore di Sant’Eufemia d’Aspromonte Chi ha preparato 350l aggiornati a famiglie indigenti riprendono le partenze dalla Libia di migranti diretti in Italia ieri naufragate decine di persone mentre un centinaio sono raggiungere Pozzallo il governo chiude i porti poiché non sicuri causa coronavirus si dispone la quarantena su una nave per il 156 soccorsi dalla Alan kurdi italiani chiusi in casa immigrati invece liberi di sbarcare commenta Salvini dichiarato lo Stato d’emergenza e Mississippi dopo la morte di almeno 6 persone Durante il passaggio ieri di numerosi tornado i media americani parlano di danni catastrofici Ti amo mobilitando tutte le risorse disponibili per proteggere afferma il governatore rivest il servizio meteorologico Nazionale ha messo il massimo livello d’allerta è un 43enne di nazionalità indiana È stato ucciso ieri nella sua abitazione a Mottail mantovano il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite con un connazionale vicino di casa della vittima che ora I carabinieri stanno cercando di rintracciare il 43enne sarebbe stato colpito con un corpo contundente ed è tutto buon proseguimento di ascolto

