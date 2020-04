Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio a voi Ancora auguri di una buona Pasquetta per il decreto di aprile anti coronavirus parte del fabbisogno sarà coperto con i fondi europei che sono stati svincolati si tratta di Fondi comunitari della programmazione del cielo Peo 10 11 miliardi che grazie una decisione di qualche settimana fa potremmo svincolare di utilizzare per emergenza sanitaria poi dovremmo fare comunque ulteriore deficit così il viceministro all’economia Antonio misiani Mattino Cinque che spiega Chiederemo uno scostamento molto consistente al parlamento il prossimo decreto sarà molto consistente più del decreto di marzo vediamo oggi per i governanti di Scienziati politici e cominciarono a studiare la via d’uscita il dopo pandemia questo dopo che già incominciata perché trovino la strada giusta sempre in favore dell’agente sempre in favore dei popoli l’ho detto Papa Francesco l’inizio della Messa del mattinoSanta Marta secondo il quale L’Unione Europea ha di fronte ad una sfida epocale via prova di solidarietà anche con soluzioni innovative da papa Francesco un’altissima pello contro ogni egoismo ha commentato Mattarella è Papa Francesco ha donato dispositivi sanitari all’ospedale di Rocky Antonello Troya sono stati donati da papa Francesco all’ospedale di Locri appresa la notizia al vescovo Francesco Oliva il sindaco ed è legato alla salute nel comitato dei sindaci della Locride Giovanni calabrese ha rivolto i suoi ringraziamenti ieri mattina la consegnerò ospedale di 4000 mascherine 400 tutte dotate di occhiale di protezione in arrivo anche due respiratori per terapia intensiva Come far sapere Monsignor Oliva presenti durante la distribuzione insieme alla direzione sanitaria a calabrese al presente il consiglio comunale al vicesindaco in questi anni afferma calabrese Papa Francesco ha stupito più volte per i suoi sìoggi è toccato alla Locride fino aspettato attenzione di sua Santità che ha raccolto la preoccupazione del nostro vescovo Grazie di cuore al papà siamo commossi fortunatamente a Roma c’è qualcuno ha pensato a noi l’attenzione che avrebbe dovuto riservare il Ministro della Sanità e invece è arrivata sua Santità nuovo caso sospetto di covid-19 nello stabilimento arcelormittal di Taranto confermato Sarebbe il terzo caso di contagio nello stabilimento secondo fronte sindacale si tratta di una ditta convertitore dell’acciaieria due è residente a Massafra ieri accusato un malore febbre ed è stato trasportato all’ospedale Moscati uno dei centri covid-19 stato sottoposto a tampone ricoverato l’azienda attivato la sanificazione nel reparto nello spogliatoio di due lasciato a casa il personale in turnazione con lo stesso lavoratore secondo ospite della casa di riposo di Gambassi Terme Qui siamo in provincia di Firenze dove 32 anziani su 35 ospiti hanno contratto il coronavirus è morto all’ospedale di Empoli nella notte di domenical’ho fatto sapere il sindaco Paolo campinoti spiegando che altri due pazienti ospitati dalla struttura gestita da un istituto religioso di suore sono ricoverati altri 17 casi sono stati registrati dalle suore e gli operatori gli Stati Uniti registrano altri 1514 morti in 24 ore superano quota 22 mila decessi per coronavirus i contagi nel paese sono oltre 555 mila nel mondo più di 110000 morti dall’inizio della batteria di cui 75 mila Europa non prenotate le vacanze con figli alla con Ryan dimesso Intanto il premier britannico Johnson in Cina nuovi casi 98 importati contagi totale 82166 somatici salgono a quota 1064 ancora in calo i decessi ricovero in terapia intensiva per coronavirus Italia un trend ormai affidabile secondo gli esperti resta comunque fino al 3 maggio la stretta agli spostamenti Piemonte campagna dicono le riaperture posporre la ripartenza del scuola il prossimo anno Propone da LocatelliConsiglio Superiore di Sanità ieri una pasqua di 20 religiosi in streaming controlli e multe nelle strade riprendono le partenze dalla Libia di migranti diretti in Italia ieri pagate decine di persone mentre un centinaio sono riuscita a raggiungere Pozzallo il governo chiude i porti perché non sicuri causa coronavirus dispone la quarantena su una nave per i 156 soccorsi della Alan kurdi italiani Giusy case immigrati invece liberi di sbarcare commenta Salvini dichiarato lo stato di emergenza il Mississippi dopo la morte di almeno sei persone Durante il passaggio ieri di numerosi tornato i media americani parlano di darmi il catasto stiamo mobilitando tutte le risorse disponibili per proteggere afferma il governatore Rive il servizio meteorologico Nazionale messo il massimo livello di allerta un 43enne di nazionalità indiana È stato ucciso ieri nella sua abitazione Motteggiana nel mantovano indirizzo sarebbe avvenuto al culmine di una lite con una connazionale vicino di casa della vittima a che ora i carabinieri

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa