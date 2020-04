Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale venne ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio per chiamo oggi per i governanti di Scienziati politici che cominciarono a studiare la via d’uscita e dopo pandemia questo dopo che già incominciata perché trovino la strada giusta sempre in favore dell’agente sempre in favore dei popoli lo ha detto Papa Francesco all’inizio della Messa del mattino a casa Santa Marta e a proposito di coronavirus Locatelli fosforila riapertura delle scuole a settembre sui test biologici il presidente del Centro Studi della sanità ferma e in via definitiva la validazione dei test per scegliere quale applicare siamo a buon punto per selezionare il miglior dopo due settimane di lockdown totale è passato drammatico picco dell’epidemia di coronavirus sta Spagna da oggi Prova a ripartire e riaprono seppure tra rigidissime misure di Igiene e sicurezza alcune attività non èUfficio Edilizia Industria 1 di partenza ricorda il quotidiano di paese contestata da molti operatori sanitari da parte delle forze politiche amministrazioni territoriali come ad esempio la catalogna oltre 1,8 milioni di contagiati nel mondo e record negli Stati Uniti che superano i 22000 morti 500 55313 positivi Trump ritwitta che chiede licenziamento di Anthony Fauci crema per i conteggi di ritorno confermato il calo in Corea del sud e torniamo in Italia fotografia di Pasqua e Pasquetta tante le realtà le nostre città dove sono stati intensificati i controlli in Calabria in particolare controlli anche con droni Antonello Troya la città da lockdown covid-19 sono iniziati i controlli sul rispetto delle misure di contenimento da parte della polizia locale di Lamezia Terme chi si avvale del Drone per limonidei parchi e delle aree verdi Infatti dopo il via libera dell’enac rende Nazionale pensione civile sotto il coordinamento della prefettura di Catanzaro grazie al controllo dall’alto è stato possibile verificare servizi mirati per la localizzazione di persone nei parchi cittadini che nonostante l’emergenza qui in poi uscire solo per ragioni di sicurezza continuano a utilizzare le aree verdi sentendo garantiti dalla copertura fornita dagli arbusti e dalle piante la squadra di piloti della polizia locale ha sanzionato 4 persone che stazionavano nei parchi in passato e Mastroianni per prendere il sole o passeggiare nonostante l’interdizione delle aree verdi previste dall’ordinanza il sindaco Paolo Mascaro il monitoraggio proseguirà nei prossimi giorni È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa