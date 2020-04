Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ancora in calo i decessi e i ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in Italia un trend ormai affidabile secondo gli esperti i casi totali sono 56363 4092 nuovi contagi 34.000 e totale delle persone guarite 19899 il totale dei decessi con 431 morti in più in 24 ore resta fino al 3 maggio la stretta agli spostamenti Piemonte campagna dicono no alle riaperture con te in un messaggio su Facebook non c’è oggi per non perdere ciò che conta posporre la ripartenza delle scuole alla prossimo anno propone Locatelli del CSS E a proposito di scuola organici 20002021 per il sindacato ANIEF sono insufficienti anche se sono stati confermati i numeri di docenti dell’anno scorso sentiamo il presidente di ANIEF Marcello Pacifico Ministero sugli organici ci sono alcune novità nonostante ci siano 70 mila studenti in meno previsti per il prossimo anno gli organi si saranno confermati e anche degli ultimi interventi del legislatore con un aumento di 1100 posti su sostegno alcuni posti 300 posti sul potenziamento per la scuola dell’infanzia es 700 800 posti nelle scuole superiori anche relativamente agli insegna insegnanti tecnico pratici sono buoni numeri ma non sono ottimi perché in realtà ha denunciato come Purtroppo lo Stato Italiano per ragioni di finanza pubblica tende a risparmiare dei soldi da scrivere in Bilancia nel chiamare i precari piuttostoinsegnanti e personale ATA di ruolo l’abbiamo detto sempre per quanto riguarda il personale docente l’ottanta per cento del personale che viene utilizzato con contratti di supplenza posti in Organico di fatto dovrebbe essere considerati in organico di diritto basti pensare solo il grande numero degli insegnanti di sostegno 80000 posti in deroga che dovrebbero in organico di diritto ad Ilaria autorizzati più quest’anno per il personale ATA mancano ancora due profili professionali 20000 posti relativi profili professionali come Ordine Assistenti amministrativi degli assistenti tecnici e coordinatore anche dei collaboratori scolastici e in più Gli organici continua Essere legato al Purtroppo quella che negli ultimi anni del rapporto quel momento del rapporto tra alunni e docenti che ha portato anche il cosiddetto fenomeno delle classi on-line Quindi bisogna invece pensareimparare da questa emergenza della Salute anche nelle ore di lavoro e bisogna ripensare queste classi pollaio bisogna ripensare il rapporto alunni insegnanti e alunni persona e bisogna Al di là del fatto che ci sono le iscrizioni al contrario di pensare queste Pjanic in base alle esigenze del territorio laddove ci sono maggiori difficoltà c’è bisogno di un maggiore di personale per gestire la scuola della tua di ieri una pasqua in lo dà un boom di 20 religiosi in streaming controlli e multe nelle strade gli Stati Uniti registrano i 1514 morti in 24 ore superano quota 22 mila per coronavirus i contatti nel paese sono oltre 555 mila nel mondo più di 110000 morti dall’inizio della pandemia di cui €75000 fa in Cina allerta contagi di ritorno quasi 100 quelli riportati ieri devo a loro la vita dice John sono dimesso dall’ospedaleringraziare i medici in Gran Bretagna oltre 79000 contagi fa Francesco l’Unione Europea di fronte ad una sfida epocale via prova di solidarietà anche con soluzioni innovative nati lavori al piano terra dell’ospedale fiera a Milano che dalla sua apertura ha visto crescere il numero di pazienti ricoverati da 210 si tratta di persone provenienti dal Milanese dalla Brianza 4 sul uomini sei Sono un’età compresa tra i 60 e i 70 anni Cambiamo argomento Polizia di Stato Carabinieri Guardia di Finanza e polizia municipale sono intervenuti per fermare una serie di grigliate che si stavano svolgendo sui tetti di alcuni edifici del quartiere dello sperano a Palermo anche grazie video che loro stessi hanno stupidamente diffuso nei quali tra l’altro non lesinava non insulti al sottoscritto ha detto il sindaco Leoluca Orlando sarà più identificare questi incivili incoscienti che hanno coinvolto in questa grave violazione anche numerosi minori e tutto buon proseguimento di Ascom

