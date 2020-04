Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno questo lunedì 13 aprile Pasquetta proseguono anche oggi controlli anti gite soprattutto nelle grandi città oltre 30.000 quindi effettuati Tra ieri sabato della polizia locale che ha impegnato 30000 conducenti illeciti registrati più della metà liberazioni merce ieri i carabinieri hanno surgelato la capitale del Litorale a Milano alle forze dell’ordine nella giornata di Pasqua Hanno controllato 10319 persone hanno funzionato comunque 487 secondo la polizia locale era fuori senza motivo il 5% dei cittadini tutti in regola invece 2704 esercizi commerciali controllati blindata Palermo controllata anche da elicotteri da 1500 uomini delle forze dell’ordine andiamo in Veneto obbligo dell’uso di mascherina guanti e gel igienizzante per uscire di casa è stato tolto invece il limite dei 200 ml’attività motoria che può essere svolta solo in prossimità dell’abitazione sempre singolarmente è un atto di fiducia verso i beni ti spiega il governatore Luca Zaia sono alcune delle misure anti contagio previste nel nuovo Chi presenta una temperatura sopra i 37 gradi e mezzo non potrà uscire di casa Esiste la sensibilità in intenzione in questo governo al non trascurare i più fragili che purtroppo oggi vivono ancora Maggiore lo dice all’ansa Filomena maggino consigliere della Presidenza del Consiglio a capo della cabina di regia benessere Italia oggi nella nuova sport per la fase 2 l’emergenza coronavirus mostra che determinati aspetti strategici non devono assolutamente essere fragili essere strutturati preparati consapevoli è un dovere e da molti mesi stiamo lavorando per una governance Che rapporti questi pilastri nuovo monitor il papa Francesco freghiamo oggi per i governanti Gli scienziati politici che cominciarono a studiare la via d’uscita il dopo pandemia questo dopo che già sei incominciata perché trovino la strada giusta sempre in favore dell’agente semprepopolis ho detto il papà all’inizio della messa al mattino a casa Santa Marta secondo il quale lui ha di fronte a te una sfida epocale da Francesco un’altissima per lo contro ogni egoismo il commento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tutto grazie per averci seguito le minuto e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa