Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid-19 per il decreto di aprile anti coronavirus parte del fabbisogno sarà coperto con i fondi europei che sono stati svincolati tratta di Fondi comunitari della programmazione del bilancio europeo 11 miliardi lo spiega il viceministro all’economia misiani utilizzeremo il message ma useremo il programma per la cassa integrazione Europea i 200 miliardi della Banca Europea degli investimenti e altri possibile che le istituzioni hanno deciso in queste settimane come l’allentamento delle regole sugli aiuti di Stato che permette in garanzia 100% attivate con l’ultimo decreto sulla liquidità delle imprese a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull’uomo su 550 volontari sani del vaccino messo a punto da un’azienda di Pomezia insieme con gioielleria Istituto della Oxfordlo annuncia l’amministratore delegato dell’azienda si prevede afferma di rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole andiamo in Veneto un atto di fiducia verso i nostri cittadini con queste parole il governatore Luca Zaia togli alcuni limiti e restrizioni ma ci sarà l’obbligo di indossare i guanti Mascherina e portare con sé indennizzante tolto il limite dei 200 m per l’attività motoria che poteva essere svolta solo in prossimità dell’abitazione sempre singolarmente sono alcune delle misure anti contagio previste una nuova ordinanza della Regione Veneto che lenta dunque la presa sulle restrizioni che presentano temperatura sopra i 37 gradi e mezzo però non potrà uscire di casa è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima Ibiza

