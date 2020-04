Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus inizieranno a fine aprile in Inghilterra in testa accelerati sull’uomo su 550 volontari sani del vaccino mezzo punto della nota azienda di Pomezia aut fordham University Pronuncia un amministratore delegato dell’azienda italiana si prevede afferma di Rende utilizzabile il vaccino per il coronavirus già settembre per il personale sanitario le forze dell’ordine in modalità uso compassionevole Quindi tu dei dati acquisiti nelle ultime settimane aggiunge il primo Lotto del vaccino Partirà da Pomezia per l’Inghilterra dove inizieranno i test accelerati amministratore annuncia poi che ormai in fase finale la trattativa per finanziamento di rilevante entità con un tool di investitori internazionali e vari governi interessati a velocizzare ulteriormente lo sviluppo e la produzione industriale del bacino in Veneto il governatore Luca Zaiapresenta il suo look Down in chiave soft in precario equilibrio tra ciò che non era consentito che ora lo è 200 m di distanza massima dalla propria abitazione per i Runner o per chi vuole passeggiare produce l’obbligo di indossare sempre mascherine e guanti oppure portare del gel disinfettante consentite poi le grigliate del 25 aprile del Primo Maggio soltanto nelle proprietà private e con i familiari due giorni a settimana e proseguono i controlli delle forze dell’ordine in questi giorni festivi soprattutto Parliamo delle restrizioni sulla mobilità sono state 13756 le persone campionato il giorno di Pasqua prenoto il Viminale spiegando che i controlli sono stati più di 213100 di persone denunciate per falsa dichiarazione accettazione Controlla le attività o esercizi commerciali sono stati 70435 121 campione 47 provvedimenti di chiusura i nostri che lavorano sulle questioni del traffico mi hanno mandato qualche messaggio e confermano che tutti abbastanza tranquillo gli italiani hanno capito anche sedice la ministra dei trasporti Paolo De Micheli Radio 1 e tutto grazie per averci seguito alle news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa