Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Spaziali in forma coronavirus il bilancio di oggi nelle ultime 24 ore sono morte altre 576 persone in totale dei decessi supera i 20 mila i dati comunicati della protezione civile in quel lunedì di Pasquetta Purtroppo non sono buoni come quelli di Pasqua oltre al dato delle vittime che purtroppo torna a salire dopo essere stato ieri pari a 431 morti torna a crescere anche quello delle persone ricoverate con sintomi 28023 176 in più di ieri festa per fortuna continua il calo dei ricoverati i più bravi quindi terapia intensiva 83 in meno di ieri l’aumento di malati Ovvero le faccio naturalmente è positivo 70363 unità ieri erano stati 1984 m nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 3153 ieri 4090l’economia per il decreto di aprire anche il coronavirus parte del fabbisogno sarà coperto con i fondi europei che sono stati svincolati si tratta di Fondi comunitari della programmazione del bilancio europeo 10110 spiega il viceministro all’economia misiani utilizzeremo il messenger ma useremo il programma per la cassa integrazione Europea 200 miliardi della Banca Europea degli investimenti e le altre possibilità che le istituzioni hanno deciso in queste settimane com’è l’allentamento delle regole sugli aiuti di Stato di permesso in garanzia 100% attivate con l’ultimo decreto sulla liquidità delle imprese inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull’uomo su 550 volontari sani del vaccino messo a punto da un’azienda di Pomezia insieme con lo Yemen rischi uso della Oxford University annuncia l’amministratore delegato dell’azienda si prevede appena di rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole andiamo in Veneto è un altroverso dei nostri cittadini con queste parole il governatore Luca Zaia togli alcuni limiti e restrizioni ma ci sarà l’obbligo di indossare i guanti mascherine e portare con sé gialli in pesante per uscire di casa tolto il limite dei 200 m per l’attività motoria che poteva essere svolta solo in prossimità dell’abitazione sempre singolarmente sono alcune delle misure anti contagio previste una nuova ordinanza della Regione Veneto che lenta dunque la presa sulle restrizioni che presenta una temperatura sopra i 37 gradi e mezzo però non potrà uscire di casa è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la dizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa