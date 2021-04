Ultime Notizie Roma del 13-04-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 13 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio in arrivo in Italia entro questa settimana due milioni duecentomila dosi di vaccini anti covid oggi a Pratica di Mare ne saranno staccate e 360.000 tra Johnson & Johnson e astrazeneca figliolo intanto avviso alle regioni la campagna vaccinale deve proseguire in maniera uniforme a livello nazionale senza deroghe il governatore Campano De Luca però si ribella al criterio delle fasce d’età dal 20 aprile si valuteranno le riaperture non c’era Gelmini tensioni a Roma al corteo di apro il tasso di positività Nazionale scende il 5 1% altri 358 morti oltre milione totale dei decessi in vicini diretti tre manifestanti scesi in Piazza vicino Minneapolis dopo l’uccisione di un ventenne afroamericano da parte di un agente di polizia le forze dell’ordine hanno usato anche lacrimogeni per disperdere la folla a Pellarocasa da parte del sindaco di Brooklyn Center dobbiamo riportare fiducia assicurare le responsabilità Affinché nessuno Sia al di sopra della legge ha commentato biden sparatoria in un college del Tennessee morto uno studente che aveva aperto il fuoco contro la politica e la polizia quanto accaduto ad Ankara non si ripetano mai più nel primo incontro per montarla io e Michelle dopo il suo fagate la presidente della commissione europea ha voluto mettere il suo disappunto per il gesto virgola nella mancata reazione del Presidente del Consiglio Europeo Michelle oggi partecipare alla conferenza dei presidenti del Parlamento Europeo ed esprimere il suo profondo rammarico per l’incidente ad Ankara Si commemorano oggi 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti con un evento all’ambasciata d’Italia a Washington a cui prenderà parte anche Di Maio il ministro degli Esteri in programma poi un incontro con la pelosi e la partecipazione a un omaggio per il poliziotto ucciso davanti capito ieri ha visto blinken aste sulle vaccini Iran live oggi a Teheran allerta giallatempo oggi in nove regioni d’Italia Abruzzo Basilicata Calabria Campania emilia-romagna friuli-venezia Giulia Lombardia Molise Veneto attesi temporali su buona parte della penisola soleggiato invece su Sardegna Sicilia Piemonte Liguria ieri è tornata la neve in Valtellina allagamenti e frane sulla Lucchesia lo sport stasera in campo Il ritorno dei quarti di finale della Champions League Chelsea porto e Paris saint-germain Bayern Monaco Per la serie A ieri Benevento Sassuolo finita 01 con autogol tennis Montecarlo subito fuori Musetti sospesi per pioggia invece di Caruso e Fabiano oggi INCA anche fulmini Silver cecchinato berrettini Sonego e travaglio e noi ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia è a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa