Ultime Notizie Roma del 13-04-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno esteri nel primo piano in Ucraina ci sono prove credibili e chiari schemi di violazioni del diritto internazionale umanitario da parte delle forze russe e quanto emerge dal rapporto della missione di e indipendenti dell’Oste per indagare gli sviluppi della guerra in corso chef insiste nel denunciare l’utilizzo di bombe al fosforo da parte russa che cosa Mosca di aver ordinato la distruzione di qualsiasi prova di crimini del suo esercito il cremino da parte sua annuncia indagini sull’ abuso la tortura nei confronti dei militari russi in Ucraina biden accusa Putin di cercare un genocidio ma crono frena Pechino invita raffreddare la tensione non alimentarla per il ministro della Salute Roberto Speranza la pandemia non è ancora finita Ci sono numeri di circolazione virale significativi aggiungeChiama dire fiducia nella scienza i vaccini e l’uso delle mascherine restano essenziali sottolinea il provvedimento potrebbe essere prorogato dopo il 30 Aprile se partiamo con over 80 e fragili over 60 tavolo terremoti immaginarie dell’autunno richiami per altre fasce con i vaccini aggiornati Intanto un rapporto dell’istituto superiore di sanità stima che la campagna vaccinale in Italia vi ha permesso di evitare 8 milioni di casi e 150000 decessi per il direttore prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza troppo pochi immunodepressi per ora hanno effettuato la Seconda dose di richiamo c’è però cauto ottimismo i dati fiaso evidenziano una discesa di ricoveri che comunque non detto la preoccupazione sia in area medica che in terapia intensiva ora abbiamo la pagina dedicata all’economia buone notizie per l’Italia il primo pagamento dal next generation Eu per 21 miliardi di euro per il nostro paese lo annuncia la presidente della commissione europea Ursula von der leyen su Twitter Complimenti all’Italia l’opportunità di una generazione aggiunge la presidente è una delegazione del centrodestra di governo conin italiano I Lupi ha incontrato a Palazzo Chigi il premier Mario Draghi sul tavolo la delega fiscale che ha registrato forti tensioni nella maggioranza abbiamo ribadito l’importanza di non alzare le tasse è stato un incontro positivo Vedremo dopo Pasqua con il presidente del consiglio e pensiamo che si possa trovare una soluzione ha riferito il coordinatore di Forza Italia Antonio tajani per Matteo Salvini c’è un’ampia disponibilità di draghi a risolvere i problemi il centro-destra non avrebbe chiesto lo stralcio del catasto ma modifica per evitare ambiguità è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

