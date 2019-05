Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni e Gabriele studio politica di apertura sempre scontro a distanza tra lega 5 Stelle il 26 maggio non sono elezioni europee è un referendum tra la vita e la morte svegliata e che ancora dorme queste le parole di Salvini l’ultimo che ha parlato di referendum è stato Renzi e non è andata bene È stata la replica di Di Maio gli italiani dovranno scegliere tra chi si vuole tenere gli indagati per corruzione e chi no aggiunto leader pentastellato Facebook ha chiuso 23 pagine con quasi 2 milioni e mezzo di follower che condividevano informazioni false sui migranti a vaccini antisemiti oltre metà erano a sostegno di lego al 5 Stelle la decisione dopo un’indagine del Movimento abaz Intanto il ministro del lavoro di Maio annodi stare lavorando su un decreto per la destinazione alle famiglie del miliardo di euro recuperato dal reddito di cittadinanza Per il dimezzamento delle rette degli asili nido sconti su pannolini baby sitter soldi a chi ha figli di leader pentastellato chiede anche alle opposizioni di aprire subito un tavolo di lavoro il vice premier promette per agosto la legge sul salario minimo critiche le opposizioni il Partito Democratico parla di politiche pentastellate solo di facciata Forza Italia commenti è uno spot elettorale intanto si è votato in Sicilia ieri per il ballottaggio in 5 comuni sopra i 15.000 abitanti Caltanissetta Gela Castelvetrano Mazara del Vallo e Monreale affluenza al 43 6% in calo di oltre 15 punti percentuali ancora maltempo sull’Italia con neve in quota grandine raffiche di vento in Emilia Romagna l’allerta è stata estesa anche per questa giornata codice giàToscana nel Milanese sono caduti diversi alberi e un campanile ha subito qualche danno a Roma e sono registrati allagamenti Molte strade la prossima settimana il tempo sarà instabile con un clima fresco le temperature saliranno ma da sabato arriverà una nuova perturbazione Coldiretti stima milioni di danni alle coltivazioni lo sport in chiusura ieri sera la vittoria della Roma sulla Juventus per 20 rilanci giallorossi in corsa Champions League Il Napoli ha battuto la Spal 2 a 1 in coda vinto l’Udinese 3 a 1 in trasferta sul è l’empoli 21 sulla Sampdoria il Torino ha battuto il Sassuolo in Formula 1 quinta doppietta di fila per la Mercedes che in Spagna ha messo davanti a tutti seguito da botta Ferrari fuori dal podio seconda tappa del giro d’Italia andata ad ackerman è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa