Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni e Gabriele Luigi in studio non sono elezioni europee il 26 maggio sarà un referendum sulle politiche della Lega lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini nelle comunali in Sicilia 5 Stelle vince a Caltanissetta Castelvetrano affluenza in calo al 46% per i ballottaggi Facebook chiude 23 pagine italiane con quasi 2 milioni e mezzo di follower che condividevano fake news con oltre metà sostegno di lega e 5stelle chiudere l’altra sera con tre settimane di anticipo che fuori tempo che fa l’appuntamento del programma tv di del lunedì sera lo ha annunciato ieri lo stesso conduttore Rai 1 specifica nessun taglio ma normale i cambiamenti al palinsesto legati ai periodi elettorali l’amministratoreSaline la direzione editoriale non sarebbero però stati avvisati prometto che l’IVA non aumenterà nemmeno nel 2019 i soldi si trovano dall’evasione fiscale lo dice Di Maio il ministro del lavoro annuncia un prossimo decreto per la destinazione alle famiglie del miliardo di euro recuperato dal reddito di cittadinanza dimezzamento delle rette degli asili nido sconti sul pannolini e baby-sitter soldi a chi ha figli Torniamo a parlare di maltempo anche oggi è una giornata da allerta con neve in quota grandine raffiche di vento tutta la settimana sarà all’insegna dell’instabilità con clima fresco in Emilia Romagna estesa allerta meteo arancione in Toscana Quella gialla in Liguria l’avviso di venti di burrasca lo sport in chiusura Serie A dell’ultima giornata La Roma ha battuto 20 la Juventus allo stadio Olimpico Vittoria anche per il Napoliper il Torino per l’empoli e per l’Udinese stasera i posticipi bologna-parma alle 19:00 e inter-chievo alle 21:00 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa