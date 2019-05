Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 13:10

Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Frascarelli il fiume Savio in provincia di forlì-cesena esondato questa mattina alle 9:30 lo confermano i vigili del fuoco per una nota diffusa su Twitter e sono in Corso controlli delle squadre pluviali dei pompieri per eventuali persone bloccate nelle abitazioni due persone in difficoltà tra cui un disabile sono state già troppo Forse è dalle 7:50 di questa mattina è stata interrotta la linea ferroviaria Bologna Rimini tra Cesena e Forlì a causa del maltempo la misura fa sapere FS è stata presa precauzionalmente in seguito alla piena del Savio che sta lambendo binari che corrono su un ponte Quasi completamente sommerso dall’acqua nel Cesenate del Savio sono in ritardo già dalla nottata in particolare nella zona di via pontescolle fiumiil panaro Il torrente tiepido sorvegliati speciali nel Modenese per l’allerta maltempo e la piena in transito considerata rilevante a Marsaglia questa mattina alle 5:00 si è tenuta una nuova riunione del Centro Coordinamento soccorsi indetta dalla prefettura per fare il punto sulle misure precauzionali attivate il giudice per le indagini preliminari Alessandro Buccino Grimaldi del Tribunale di Siena hai messo misura di ordinanza di custodia cautelare in carcere per Armando terrei il ventottenne accusato di aver aperto il fuoco in piazza Nazionale lo scorso III Maggio lo scopo di ammazzare il 32enne Salvatore nell’agguato rimasta gravemente ferita la piccola Noemi di 4 anni le sue condizioni sono in ripresa l’udienza di convalida del fermo si è svolta sabato scorso il Gip si era riservato di decidere Questa mattina è fissata l’udienza di convalida del fermo per Antonio del re fila fratello di Armando accusato di aver fornito supporto logistico al fratello proseguono Intanto le indagini Per inquadraremovente dell’agguato Ha riaperto stamattina dopo la chiusura scattata per le richieste del pizzo in cantiere per il restyling di Porta Capuana Napoli e lo scorso IX Maggio il titolare della ditta Cala spinosa aveva deciso di chiudere il cantiere dopo che per due giorni siano ripetute le richieste di soldi e le minacce un uomo si era presentato al cantiere e aveva minacciato i dipendenti Chiudete tutto e venite a parlare altrimenti gli spariamo un ad uno essilorluxottica del PIN hanno firmato un accordo per risolvere le problematiche di governance legge in una nota e hanno delegato alcuni poteri ha Francesco milleri e Lorenzo lascerò tutte le controversie in corso sono revocate compreso l’arbitrato di e Balotelli ritira la sua proposta di deliberazione aggiuntiva e voterà contro le rimanenti proposte per la nomina di nuovi membri del consiglio di amministrazione con l’ordinanzanumero 12309 2019 della sesta sezione civile della Corte di Cassazione regala agli automobilisti la speranza di farsi cancellare una sanzione rimediata per eccesso di velocità quando questa è stata elevata a seguito di rilevamento con autovelox secondo quanto contenuto nel pronunciamento depositato il 9 maggio infatti la multa è impugnabile con successo Se il decreto prefettizio che autorizza il posizionamento dell’ apparecchio elettronico di controllo prevede la sua installazione sul senso di marcia opposto a quello in cui viene effettivamente sistemato è del tutto Grazie dell’attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa