Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberto Frascarelli il giudice per le indagini preliminari Alessandro Buccino Grimaldi del Tribunale di Siena hai messo misura di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Armando del re il ventottenne accusato di aver aperto il fuoco in piazza Nazionale lo scorso III Maggio lo scopo di ammazzare il 32enne Salvatore norcaro nervata rimasta gravemente ferita la piccola Noemi di 4 anni le cui condizioni sono in ripresa udienza di convalida del fermo si era svolta sabato scorso il filtro si era riservato di decidere Poi stamattina è stata fissata l’udienza di convalida del fermo per Antonio del re fratello di Ermanna accusato di aver fornito supporto logistico al fratello proseguono Intanto le indagini Per inquadrare il movente dell’agguato fiumi Secchia e Panaro Il torrente tiepido sorvegliati speciali nel Modeneseallerta maltempo e la piena in transito considerata rilevante a Marsaglia questa mattina alle 5:00 si è tenuta una nuova riunione del Centro Coordinamento soccorsi indetta dalla prefettura per fare il punto sulle misure precauzionali attivate torri del MoVimento 5 Stelle che ora cercherà di monetizzare per gli europei del 26 maggio mentre resta a mani vuote la lega che perde la doppia sfida si misura con i suoi candidati e non riesce a fare lo sgambetto nell’isola agli alleati grillini l’esito dei ballottaggi in Sicilia dove si è votato in 5 comuni far segnare l’amplein del 5 Stelle che vincono due città emblematiche dopo aver perso Bagheria e Gela conquistate 5 anni fa Caltanissetta ancora Travolta dallo scandalo del cosiddetto sistema montante eletta presidente di Sicilia condannato due giorni fa a 14 anni di carcere che proprio della città Nissena aveva scalato i piani alti del potere Castelvetrano la cittadina dei super latitanti Matteodenaro chiamata al voto dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose le attuali pressioni politiche ed economiche imposte dai nemici dell’Iran E sono senza precedenti nella storia della Rivoluzione islamica Tuttavia rendersi alle pressioni degli Stati Uniti non è un’opzione per l’iran ma Troveremo sicuramente delle soluzioni lo ha detto il presidente iraniano Hassan rohani in un incontro con un gruppo di attivisti politici ieri sera nei giorni scorsi Washington hai posto nuove sanzioni a terra nera forzato la propria presenza militare nella regione Pokémon detective Pikachu debutta balzato in testa alla classifica del morto artista italiano che registra tantissime nuove entrate questa settimana poi 2000000 €394000 e la media di 4600 €5 su 520 schermi slitta di una posizione bangers and game Cala del 66% guadagnando un altro milione €353000La Spaziale cifra totale di 28 milioni €302000 al terzo posto altri due sorgenti Ted bundy fascino criminale che incazza €591000 con €564000 al quinto c’è Stanlio e Ollio è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa