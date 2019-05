Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli in eruzione ferroviaria sulla linea Bologna Rimini tra Cesena e Forlì a causa del maltempo la misura fa sapere festa è stata presa precauzionalmente in seguito alla piena del Savio che sta vendendo i binari che corrono su un ponte Quasi completamente sommerso dall’acqua sospesa la circolazione per i treni a lunga percorrenza regionali tecnici di RFI sono al lavoro per monitoraggio è in corso la programmazione dei treni con possibili deviazioni cancellazioni e servizi borsa i treni di lunga percorrenza interessati diversi Frecciarossa Frecciabianca Intercity potranno subire ritardi che al momento sono stimati in almeno un’ora e mezzo deve restare ai domiciliari Fabio altitonante il consigliere Lombardo di Forza Italia arrestato per corruzione e finanziamento illecito nell’inchiesta dellavia Milanese su un vasto sistema corruttivo in Lombardia il 2fa Raffaella Mascarino ha respinto l’istanza di revoca della misura sostenendo da quanto si è saputo che il politico ancora influenza e potrei continuare commettere i reati per cui è ai domiciliari il suo legale l’avvocato Luigi Giuliano sta valutando di impugnare il provvedimento ci siamo detti che volevamo creare un governo del cambiamento vogliamo portare avanti questo governo del cambiamento per altri 4 anni quando parli di governo del cambiamento non puoi fare l’occhiolino Berlusconi dice a Matera Luigi Di Maio sento di continue telefonate tra la lega e Berlusconi non so cosa ne pensate voi ma la coerenza a casa mia ha un valore non credo che peggiorino e rapporti tra Movimento 5 Stelle e lega ha detto Di Maio è più che restiamo nel contratto ci sono tante cose da fare per gli italiani e questo governo deve andare avanti I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo in collaborazione con il Servizio Centrale investigazionela criminalità organizzata stanno eseguendo sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e il sequestro preventivo di due società il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Palermo su richiesta della dda l’indagine ha consentito di portare alla luce una vera e propria organizzazione finalizzata a gestire gli investimenti della famiglia mafiosa Fontana della zona Acquasanta Arenella di Palermo i vertici usciti di galera si erano stabiliti a Milano atteso da un anno Eurovision song contest 2019 formato Israele è partito ieri pomeriggio a te l’ha incompleta fibrillazione per un evento molto seguito non c’è praticamente luogo in città dove non campeggi il cartellone ufficiale del festival con l’insegna cosa sognare l’elenco delle decine di manifestazioni previste da oggi fino alla finale di sabato prossimo 18 maggio con Madonna ospite d’onore 41 i paesi in gara unica non propriamente Europea all’australia per il podioalto in un paese Israele che ha già vinto quattro volte che grazie alla formazione di netta Barzilai con Toy nella passata edizione di Lisbona ospita di nuovo la competizione e poi tu lo saranno i cantanti i veri protagonisti che sfileranno sul Orange carpet ospitato a Parma Bima in uno dei luoghi più belli della città è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime di Eros Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa