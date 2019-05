Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno quelle notizie di economia in apertura andiamo negli Stati Uniti Perché i futures su listini americani a. dopo l’annuncio di nuovi dazi cinesi su 60 miliardi di prodotti americani tiuccio sul perdono 470 punti quelli sullo Standard & Poor’s 500 1,7% e quindi sul Nasdaq 100 il 2,3% Trump intanto metto in guardia la cena in caso di ritorsioni sarà ancora peggio poi dice ai consumatori americani non c’è motivo per pagare i dazi possono essere completamente vita ti si acquistano prodotti da paesi che non hanno tariffe o prodotti americani Se vedi la società di Acea che gestisce la rete di distribuzione a Roma ha presentato l’esposto contro ignoti alle forze dell’ordine per allaccio effettuato dal Cardinale elemosiniere di Papa Francesco Nello stabile occupato da spintaLotto sarebbe dovuto perché la lascio e abusivo E sostanzialmente reato che ti freghi pure quello di furto di energia in attesa di decisioni sottolineano le fonti sarebbe fondamentale rientrare Nello stabile per mettere in sicurezza la cabina Ma se si attacca il Vaticano paghi le bollette a chi è in difficoltà mentre fa in Time dipende l’elemosiniere siamo pronti ad auto denunciarsi Severino Antinori ginecologo imputato a Milano per la presunta rapina di infermiera spagnola venuta la clinica Matris 3 anni fa è stato condannato a sette anni 10 mesi Un secondo grado lo ha deciso la Corte d’Appello da inoltre accolto l’istanza di patteggiamento concordato con la Procura Generale della segreteria del medico Bruna Balduzzi dell’anestesista Antonio Marcianò e per entrambi e due anni con Pena sospesa per Antinori il procuratore generale aveva chiesto di aumentare la pena inflitta dal tribunale fino a 9 anni 60 in chiusura sono più di 120 cv siriani morti circa 180 mila gli sfollati le ultime due settimane di Raid aerei russi e governativi tu la regione di Dream di lancio di artiglieria da parte di miliziani anti-regime nella vicino a zona di ama lo riferisce loveconteggio diffusa oggi è basato su fonti mediche delle zone colpite dalle violenze nel nord-ovest del paese è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa