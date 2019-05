Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 20:10

Roma Daily News radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano regno il maltempo di un’apertura che imperversa sull’Italia cos’è lingua da grandine raffiche di vento in Emilia Romagna è allerta rossa per la piena dei fiumi per tutta la giornata di oggi e domani esondato il fiume Savio che disciplinari della linea Bologna Rimini che è stata sospesa vigili del fuoco al lavoro per le persone bloccate nelle abitazioni preoccupazione anche nel Modenese appello del sindaco di Ravenna la popolazione non uscite di pioggia e vento nelle Marche chiusi i tratti della statale 344 latte dalla anche in Toscana danni alle colture per la grandine in Puglia un argomento l’amministratore delegato della RAI Fabrizio Salini direttori di Rai 1 Teresa De Santis il coordinamento editoriale palinsesti Marcello ciannamea per chiedere chiarimenti sulla vicenda faccio in particolare i motivi per cui quella di questa sera sarà l’ultima puntata della stagione di cheil tempo che fa Fazio Chiamatela Come volete io la chiamo censura contro la libertà di espressione dice l’idea del PD Zingaretti mentre Di Maio invitali qua e PDA occuparsi di problemi più gravi del paese come il salario minimo che non di tutta la cronaca deve restare i domiciliari Fabio altitonante il consigliere Lombardo di Forza Italia arrestato per corruzione e finanziamento illecito nell’inchiesta della dda Milanese su un altro sistema produttivo in Lombardia il Raffaella mascherina respinto l’istanza di revoca della misura su tenendo da quanto si è saputo che il politico ancora influenza e potete continuare a commettere reati per cui è ai domiciliari ultime notizie chiusura al lutto a Hollywood è morta Doris Day la popolare attrice cantante americana salita alle cronache come la fidanzata d’America aveva 97 anni da poco compiuti annuncia la sua fondazione secondo quanto riportato dai media americani grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa