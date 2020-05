Ultime Notizie Roma del 13-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno e ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio previsto oggi l’arrivo in consiglio dei ministri del decreto rilancio nel 55 miliardi dopo L’intesa raggiunta nella notte sulla regolarizzazione Dei migranti le coperture economiche 10 miliardi per la cassa integrazione sei alle PMI 4 per il taglio dell’irap sei per le PMI 5 sanità e sicurezza 2:30 per turismo e cultura due alla messa a norma delle attività italiana nelle 2020 rischio una perdita corrispondente al PIL del Veneto ha fermentato Mediobanca le regioni premono per velocizzare le riaperture in attesa delle linee guida del governo le scelte fatte in base ai dati di giovedì prossimo sui contagi post lockdown fa capire Speranza dalle 18 intanto potrebbe inserire il vincolo delle visite solo ai congiunti di essere possibile andare nelle secondela mobilità tra regioni vorrebbe scappare invece dal primo giugno altri 172 morti Intanto in Italia per coronavirus ancora in calo malati e ricoveri in intensiva hanno superato quota 290 mila i decessi nel mondo legati al coronavirus in paese più colpito restano gli Stati Uniti che ieri hanno fatto registrare un nuovo balzo di quasi 1900 morti in un giorno al circa 43000 Fauci Trump paventando una epidemia fuori controllo Salary partenza non sarà graduale in America Latina si contano in totale di 23000 decessi col Brasile che ieri ha segnato il suo record di 881 vittime in 24 ore quota 12400 Cambiamo argomento il responsabile dell’antiterrorismo Milanese Nobili aperto un’indagine sugli insulti e le minacce rivolte sui social Silvia Romano andato il vostro parente due anni l’hai Voglio vedere se non torna convertito commenta la madre della cooperante rapita in Kenya nel 2018 liberata 4 giorni fa a me non risultano riscattoAltrimenti dovrei dirlo così intanto Di Maio oggi in Senato informativa di Bonafede nessuna pressione subita per la nomina del capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e tantomeno esercitata sui giudici che hanno scarcerato 400 detenuti assicurato ieri il guardasigilli alla camera rigettata intanto la richiesta di domiciliari per motivi di salute al fondatore della nuova camorra organizzata Cutolo di partenza ostacoli per il calcio attesa per la pubblicazione nelle prossime ore da parte della FIGC del protocollo sanitario che recepisce le considerazioni del comitato tecnico-scientifico del governo oggi informativa del ministro Spadafora che domani parteciperà invece alla Giunta straordinaria del CONI per la Formula 1 Vettel lascia la Ferrari E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto a voi tutti la tua Buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa