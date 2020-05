Ultime Notizie Roma del 13-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione apriamo con il decreto bilancio in giornata il Consiglio dei Ministri accordo sui migranti il governo annuncia nuovamente l’accordo politico sul decreto legge rilancio da 55 miliardi PD e Movimento 5 Stelle trovano un compromesso sul permesso di soggiorno temporaneo braccianti colf e badanti irregolari 10 miliardi alla cassa integrazione 6 per lo stop Irap 2000031300 pagine ma sul quale continua ancora il confronto interno alla maggioranza con l’apertura di negozi bar e ristoranti prevista per il 18 maggio potrebbe essere eliminato il vincolo che consente gli spostamenti solo per faresei congiunti è una delle ipotesi su cui si sta discutendo sulla questione che consentirebbe di fatto gli amici di poter andare insieme al ristorante Al bar non c’è ancora accordo con alcuni ministri e spingerebbero affinché il vincolo rimanga i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Bologna impegnati nell’operazione ritrovo stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 12 anarco-insurrezionalisti accusati di attentato incendiario commessa Bologna e di atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine Democratico dello Stato le indagini coordinate dalla Procura di Bologna Hanno accertato come gli autori si fossero organizzati per un associazione terroristica e vestila tesa anche la predisposizione e diffusione di materiale istigatoria al compimento di azioni riconducibile a una generale campagna di lotta anti stato in lettere guardavo nelle città di Milano e Firenze Santa Marta Papa Francesco prega il Signore perché via studente-insegnante il coraggio di andare avanti in questo tempo della pandemia nell’omelia fermavita cristiana e la Mistica di un rimanere reciproco con noi in Gesù e Gesù in noi andiamo all’estero il segretario di stato americano Mike Pompeo è arrivato da poco in Israele dove alle 10:09 in Italia incontra Gerusalemme il premier Benjamin Netanyahu all’incontro non ha partecipato Tuttavia l’ambasciatore americano David Friedman che accusa problemi respiratori ma ha detto un portavoce della missione non hai le coronavirus Pompeo che resterà in Israele sono un giorno vedrà anche bennigan’s che insieme a noi teniamo guiderà il prossimo governo di emergenza Nazionale al centro degli incontri le annessioni di Israele Departed cisgiordania sulla scia del piano di pace di Trump l’iran e la situazione in Siria e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

