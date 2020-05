Ultime Notizie Roma del 13-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli la regolarizzazione Dei migranti che lavorano come braccianti colf e badanti si farà sì pure Giuseppe Conte Blocca così il affronta cinque stelle che cercava di stralciare la norma dal bilancio di uno scontro durissimo che minaccia di far impantanare la spesa al maxi manovra da 55 miliardi il premier decide di intervenire per ricordare ai 5stelle che sono legittimi i loro dubbi ma una sintesi politica nella maggioranza era stata raggiunta domenica notte e da lì si parte ha superato la soglia di 290.000 il numero dei morti per il coronavirus nel mondo secondo il punteggio della tua macchina degli universi numero esatto delle vittime 290.000 838 e la lotta contro il coronavirus e potrebbe avere effetti indiretti devastanti Nei paesi poveri quali la morte dila bambini ogni giorno nei prossimi sei mesi e l’allarme lanciato dal fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia Unicef la riunione del Consiglio dei Ministri sul Segreto rilancio è prevista alle 14 si apprende da fonti di governo Latina registrato ieri 7 nuovi casi di covid-19 di cui uno importato da Shanghai e sei di trasmissione interna nella città di jilin nell’omonima provincia del nord est che continua con la Corea del Nord della commissione sanitaria nazionale che escluso anche oggi l’altro i decessi ha precisato che 18 persone sono state dimesse dagli ospedali 34 i ricoverati su scala nazionale Domani verremo il nuovo governo di unità nazionale Questa è un’occasione per promuovere la pace e la sicurezza basandoci sulle intese raggiunte col presidente Trump nella mia visita del gennaio scorso lo ha detto il premier israeliano Netanyahu accogliendo il segretario di stato ha mai Pompeo abbiamo di fronte enormi sfide olsto rilevando il tempo spesso che tra Stati Uniti e Israele esistono legami di valore di interessi che non è possibile spezzare ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

