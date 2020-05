Ultime Notizie Roma del 13-05-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale salute Bentrovati dalla redazione da Roberta Frascarelli in aula alla camera dopo che Il deputato della Lega Alessandro pagano ha definito Silvia Romano neo terrorista pagano è stato ripreso dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna che ha definito inaccettabile la definizione ma questo non ha impedito vivaci proteste di molti deputati Intesa nella notte nella maggioranza sulle norme per I migranti riunione che riprende nel grigio l’emersione del lavoro nero Ha detto il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese riporterebbe una condizione di legalità una realtà di lavoratori impiegati come braccianti e nelle nostre case come badanti l’attenzione del governo e garantire la dignità delle persone da una preghiera appartiene a tutti agli uomini di ogni religione e probabilmente anche a quelli che non ne professano alcuna lo ha detto il papàPiazza Generale trasmette in streaming dalla biblioteca del palazzo apostolico proseguendo le catechesi sulla preghiera Dio non conosce l’odio è odiato ma conosce solo amore Questo è il dio al quale preghiamo aggiunto Papa Francesco le imprese a rischio nel commercio e nel turismo sono in 10 % del totale pari circa 270 mila mentre i posti di ora potrebbero essere aperti con l’emergenza covid-19 420.000 ti ho detto Enrico postacchini membro di Giunta di Confcommercio in un’audizione alla commissione industria del Senato per chiedere interventi immediati al Ristoro delle perdite subite gli operatori hanno perso la pazienza ha detto non hanno visto nulla oltre ai €600 serve un ricovero Panda dal meno 1000 miliardi confondi già dai prossimi mesi lo afferma il commissario Unione Europea gli affari economici Paolo Gentiloni alla stampa che fai sollecita un nuovo strumento per consentire attraverso l’uso dei PoohUnione Europea investimenti privati per sostenere le aziende in difficoltà la Russia documentato 10028 casi di covid-19 nelle ultime 24 ore arrivando così a un totale di 240 2271 contate L’ho dichiarato la chat forza russa anti coronavirus secondo il centro di crisi l’aumento giornaliero dei casi esteso al 4,3% rispetto al 4,9% del giorno precedente per ora dalla redazione tutto vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa