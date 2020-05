Ultime Notizie Roma del 13-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli era in aula alla camera dopo che Il deputato della Lega Alessandro pagano ha definito Silvia Romano del terrorista pagano è stato ripreso dalla vicepresidente della Camera a Mara carfania che ha definito inaccettabile la definizione ma questo non ha impedito vivaci proteste di molti deputati perché hanno illustrando un ordine del giorno al Decreto covid-19 perché al funerale di un poliziotto morto per il coronavirus non era presente con nessuno proprio rappresentante mentre aggiunto quando è tornata una neo terrorizza perché qui è Hellas abab sono andati ad accoglierla Intesa nella notte nella maggioranza sulle norme per I migranti è l’ennesima emersione del lavoroero ha detto il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese riporterebbe A una condizione di legalità una realtà di lavoratori impiegati come braccianti e nelle nostre case come colf e badanti l’attenzione del Governo è garantire la dignità delle persone alla tutela della legalità e l’esigenza del Mercato del Lavoro Fratelli d’Italia è il primo partito ad aver posto la questione della raccolta dei campi fin da marzo e propone Imola reintroduzione del voucher ma c’è stato detto di no perché si vuole impedire agli italiani di lavorare nei campi lo afferma il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a l’aria che tira La7 riprendo la sua contrarietà alla regolarizzazione Dei migranti regolari e c’è uno spostamento il Consiglio dei Ministri è convocato in data odierna alle ore 17 a Palazzo Chigi per il PdL rilancio il governo tedesco non Pianificamomento alcun aumento delle tasse lo ha detto Angela Merkel rispondendo alla domanda dei parlamentari la cancelliera anche sottolineato dito per parlare sempre solo relativamente alla situazione presente di non poter prevedere il futuro in chiusura di questa edizione scuola continuano gli incontri di formazione a distanza della niassa con tutto il personale scolastico sentiamo il Marcello Pacifico questi incontri Perché sulle tavole della giurisprudenza devono affrontare dei diritti che per anni sono diventati insindacabili che ho trovato il sindacato in Corte di cassazione per questa ragione questi incontri sulle tavole della giurisprudenza si svolgono ogni giorno con degli avvocati e oggi ascolteremo alle 19 e abbiamo invitato gli avvocati Grazie Miceli che hanno vinto i ricorsi anche in Cassazione altri in Corte di Giustizia Europea Che coordinano avrete deidell’amiat parleranno di scatti di anzianità che si devono maturare durante il periodo di precariato a differenza di quanto prevede il contratto di Voglio vedere la legge così come riconosciuto dalla cassazione per gli eventuali risarcimenti per il personale che continua a essere precario per l’abuso dei contratti a termine e della trasformazione dei contratti dal 30 giugno al 30 niente appuntamenti poi seguiranno la prossima settimana lunedì martedì e mercoledì secondo un calendario che pubblico nella sezione www.anief.org si trova anche la documentazione le FAQ è tutto il materiale utile per poter e anche capire come far recuperare questi diritti e come ottenere risarcimenti precariato sono solo 10 anni di precariato o anche un docente che poi ho una tale ruolo riguardano più di €40000 di risarcimentiGrazie delle norme comunitarie vi aspettiamo tutti aspettiamo tutti Basta registrarsi è possibile registrarsi nella carta forno con più binari che si trova nel sito della mia è così ricevere un’email per poter partecipare vedente anche avere gli altri servizi l’organizzatore Crotone ci fermiamo qui grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa