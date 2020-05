Ultime Notizie Roma del 13-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio di nuovo dalla redazione da Roberta Frascarelli se non ci foste voi starebbe molto meglio Francesca Fumagalli la mamma di Silvia Romano ha risposto così ai giornalisti che le domandavano come fossero i primi giorni della figlia a casa dopo un sequestro dura un anno e mezzo la donna diventa una breve uscita dal palazzo per fare acquisti farmacie panetteria non ha voluto commentare nemmeno le dichiarazioni del deputato della Lega Alessandro pagano che ha definito Silvia Romano una neo terrorizza anche oggi pattuglie delle forze dell’ordine passano regolarmente davanti alla casa della cooperante rapita in Kenya è liberata dopo oltre 500 giorni a farle una visita di cortesia in mattinata anche il comandante del Ros Andrea Leo assieme a un ufficiale Intesa nella notte nella maggioranza sulle norme per illa riunione del Consiglio dei Ministri sul decreto rilancio slitta alle ore 17 viene regolarizzato spiega il ministro dell’Agricoltura Teresa bella radio anch’io Chi ha un permesso di soggiorno scaduto quindi milioni di badanti che vivono nelle nostre famiglie e lavoratori agricoli che hanno lavorato in agricoltura che possono chiedere senza un datore di lavoro che li accompagna un permesso di soggiorno temporaneo e quando esibiscono un rapporto di lavoro passato in agricoltura possono ricevere un permesso di lavoro per sei mesi secondo la ministra per la quale con l’accordo sui migranti ha vinto la dignità di persone che potranno adesso chiedere tutele nel proprio lavoro Fratelli d’Italia il primo partito di aver posto la questione della raccolta dei campi fin da marzo e propone Mo la reintroduzione dei voucher ma c’è stato detto di no perché si vuole impedire agli italiani di lavorare nei campiil presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni all’aria che tira dell’altezza ribadendo la sua contrarietà alla regolarizzazione Dei migranti irregolari il governo aggiunge meloni sta affrontando la questione in modo ideologico la regolarizzazione è una follia ideologica quasi due quale futuro per le attività Sono tanti gli interrogativi di imprenditori artigiani appartenenti al mondo della somministrazione importante incontrarsi per ripartire con la giusta marcia con obiettivi comuni Come si è che Emanuele Di Biase presidente della confederazione chi accoglie al suo interno pasticceri della gelateria artigiani imprenditori del mondo della somministrazione ascoltiamo il problemi anche grossi in questo momento ovviamente quello che abbiamo voluto realizzare con la Confidential questa Confederazione è proprio l’unione fa la forza non la parola più chiara di tuttitrovare un incontro con queste realtà e insieme aiutarci per ripartire in questa nuovo percorso che sicuramente si è fatto in maniera giusta ed elaborati e nel migliore dei modi di partenza e può essere anche un modo per ripartire meglio di come lavoravamo prima sicuramente le prospettive ovviamente è abbastanza diffusa delle prospettive Anche perché siamo vincolati da leggi che girano Nel senso che dobbiamo riaprire ci sono delle regole compagnia Delta il resto c’è da dire che io sono sempre molto Non cambierò mai la mia idea Sicuramente se la gente li affronta la situazione cerca di facendo degli sforzi di lavorare per bene chiare degli ottimi prodotti ricordino servizio questo piano piano porterà la rinascita dei di questo percorso l’Italia siamo fortissimi nell’ospitalità Non tutto quello che abbiamo le risorsehotel le pasticcerie abbiamo un sistema lavorativo importantissimo Nessuno ci può fermare ragazzi non cerco nulla virus che ci sei Ma ci vorrà un pochino di tempo più sforzo abbiamo fatto fino a ora ma sicuramente saremo più forti di prima sicuro dalla redazione per ora è tutto vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa