Ultime Notizie Roma del 13-05-2020 ore 19:10

colla a caldo sulle regolarizzazione arriva il decreto di lancio da 55 miliardi di euro nessun problema di copertura assicurano dal Ministero dell'Economia 10 miliardi per la cassa integrazione 4 miliardi per il taglio dell'irap e 6 miliardi per le piccole-medie imprese infine 2 miliardi per l'adeguamento di negozi e attività produttive alle norme anti covid 2 miliardi per misure fiscale 2,5 miliardi per il turismo è la cultura 5 persone sicurezza delle regolarizzazioni la ministra dell'Agricoltura Bellanova commenta mi permetto di lavoro di sei mesi per milioni di persone ha vinto la dignità per ministra dell'interno lamorgese afferma di garantire legalità e di esigenze del mercato del lavoro e le tute sportive saranno riaperte al massimo entro il 25 maggio Se possibile anche prima l'annuncio del ministro dello Sport il quale fa sapere che tra ordinaria e straordinariaarriva per il settore circa un miliardo di euro di risorse complessive ed è stato erogato il bonus oltre 75 mila lavoratori in calcio e sottolinea ripartirà solo se saranno state adempiute le misure sicurezza all'inizio di giugno convocato una maratona web Intanto le denunce per maltrattamenti in famiglia sono diminuite del 43,6 % quelle per omicidi di donne del 33,5% e sono in calo del 83,3% per omicidi femminili da parte del partner lo comunica l'Istat e prendendo in esame le chiamate al numero antiviolenza 1522 che nel down sono state 5031 73% in più tu lo stesso periodo 2019 tale incremento non eseguibile necessariamente a Maggiore violenza ma alle campagne di sensibilizzazione che hanno fatto sentire le donne in meno sole segnala l'Istat ultime notizie in chiusura oggi in aula alla camera dopo che Il deputato della Lega Alessandro pagano ha definito Silvia Romano la terrorista pagano è stato ripreso dalla vicepresidente Carfagna cosa che non ha impedito vivaci protestequanti Deputati ha il PD scrive la lega chiede scusa il MoVimento 5 Stelle afferma insulti vergognosi fico sono inaccettabile parole di odio per Di Maio in questi giorni ci sono scritte cose raccapriccianti a Milano dove il piano aperto un'inchiesta dopo la campagna d'odio sul web verso la ragazza e prosegue il passaggio di pattuglie di forze dell'ordine lungo la via dove si trova l'abitazione della cooperante liberata dopo 18

