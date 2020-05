Ultime Notizie Roma del 13-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spaziali dati stabili anche oggi quelli diffusi della Protezione Civile sull’epidemia da coronavirus in Italia stabili e in calo ad esclusione delle vittime che pur rimanendo sotto le 200 l’ho rallentato ulteriormente i politici crescono di 3500 unità e diminuisce il numero di persone in terapia intensiva il cane di ammalati Ovvero le persone attualmente positive è stato pari a 809 unità ieri sono 1222 m nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 983 il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati e di un malato Ogni unità 2,6% quindi in media gli ultimi giorni ora vogliamo delle restrizioni viaggi Controlla le frontiere dell’Unione Europea perché dovrebbero essere gradualmente revocati se gli sviluppiproseguiranno con l’attuale Trend positivo che quando ci sarà un livello sufficientemente basso e questo non è subito possibile scrive Bruxelles restrizione viaggi ai controlli alle frontiere dovrebbero essere revocati per le regioni le aree gli Stati membri con un’evoluzione positiva ed una situazione epidemiologica abbastanza simile Intanto in Cina la città di Guilin nell’omonima provincia nel nord-est del paese imparziale endocrown la mostra di guida ai nuovi casi che hanno diventati i timori di un altro ondata di contatti che vi hanno appena sulla di apertura del confine con l’Italia mentre in arrivo la ripresa dei viaggi con Repubblica Ceca Slovacchia Germania frenata anche da Berlino presto per aprire anche dopo il 15 maggio hai presi molto colpiti dal virus Italia Spagna Germania punta la riapertura delle frontiere entro il 16 giugno economia per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese c’è stato di 8500 domande al giorno ma con punte di 12.000 anche 20.000 emerge da una lezione della direttrice generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico Laura aria del 78delle garanzie è stato rilasciato alle microimprese e 18,5% delle piccole imprese il 2,5 alle medie imprese allo 0,2% fino a 499 imprese la categoria di lavoratori autonomi spiega Laura aria meno di questo strumento le regioni ai primi posti sono Lombardia 21,600 poi Lazio 10,7% e Piemonte 7,6% è già allarme da Confcommercio che calcola un rischio chiusura per 270000 imprese del Commercio turismo 420000 posti di lavoro in meno gli operatori hanno perso la pazienza non abbia visto nulla se non hai €600 dice in audizione è la stagione turistica aggiunge sarà tutta in perdita Visto che ad esclusione di chi ha le seconde case il 20% degli italiani potrà andare in vacanza si calcola con perdi che potrebbero essere di 120 miliardi da qui a fine 2020 è tutto per il momento Grazie per averci seguito lendinuso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa